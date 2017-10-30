О влиянии сотовых телефонов на мозг

30.10.2017 08:55

С конца 70-х годов темпы аутизма — лишающего трудоспособности нарушения нервно-психического развития — выросли почти в 60 раз, причем наибольший рост отмечен за последнее десятилетие.

Причина аутизма неизвестна, хотя теории рассматривают такие потенциальные факторы, как:

Генетическая предрасположенность

Неспособность выводить тяжелые металлы

Повышенная уязвимость к окислительному стрессу

Воздействие окружающей среды, включая консерванты ртути в вакцинах

Накопление токсичных тяжелых металлов целыми поколениями

Недавно по итогам исследования, опубликованного в Вестнике Австралоазийского колледжа пищевой и экологической медицины, была предложена новаторская теория: фактором ускорения распространения аутизма является электромагнитное излучение (ЭМИ) от сотовых телефонов, вышек сотовой связи, устройств Wi-Fi и других технологии беспроводной связи.

ЭМИ может быть недостающим звеном

По итогам исследования, в ходе которого в течение пяти лет изучали детей с аутизмом и другими расстройствами мембранной чувствительности, было установлено, что ЭМИ негативно влияет на клеточную мембрану, в результате чего в организме накапливаются токсины тяжелых металлов, которые связывают с аутизмом.

В то же время исследователи указали на рост темпов заболеваемости аутизма одновременно с распространением сотовых телефонов и использованием беспроводной связи.

ЭМИ, считают исследователи, оказывает влияние на аутизм, способствуя раннему наступлению симптомов или удерживая тяжелые металлы внутри нервных клеток, что может ускорить наступление симптомов токсичности тяжелых металлов и препятствовать терапевтической очистке от токсинов.

Говоря о колоссальном росте темпов заболевания аутизмом, соавтор исследования отмечает: «Рост такого масштаба должен иметь серьезную, обусловленную внешним воздействием, причину. Наши данные предлагают разумное механическое объяснение связи между аутизмом и беспроводными технологиями».

Они также предполагают, что ЭМИ от беспроводных устройств в сочетании с экологическими и генетическими факторами является причиной аутизма.

Комментарий д-ра Меркола:

«Я абсолютно убежден в том, что повальное использование сотовых телефонов во всем мире является одним из основных факторов эпидемии аутизма.

Из-за передающих информацию радиоволн от базовых станций сотовой связи и сотовых телефонов воздействие прививок на детей и тяжелых металлов намного опаснее, чем обычно. Почему?

Потому что ЭМИ может удерживать тяжелые металлы внутри клеток, а они, в свою очередь, разрушают организм и не дают ему вывести эти тяжелые металлы.

Я прекрасно понимаю, что большинство людей не откажутся от сотовых телефонов из-за их удобства, но я настоятельно призываю вас не давать ими пользоваться детям.

Я предупреждал об их опасности в своем интервью Шоу Сегодня, но СМИ внесли его в свой черный список и показали лишь короткую часть из того, что я сказал.

Поэтому я повторюсь здесь: плотность черепа ребенка намного меньше, чем у взрослого, и их мозг гораздо более восприимчив к этим передающим информацию радиоволнам.

По этой причине нельзя разрешать ребенку пользоваться мобильным телефоном, и нельзя держать младенца на руках, когда вы сами говорите по сотовому телефону — это излучение может легко дотянуться до малыша в другой руке и проникнуть в его череп».

Информационные радиоволны от сотовых телефонов могут:

Повредить клеточные мембраны

Уменьшить внутриклеточную связь, нарушая микротрубчатые соединения, по которым биофотоны обмениваются данными между клетками

Увеличить отложения тяжелых металлов в клетках, что увеличивает внутриклеточную выработку свободных радикалов и может радикально снизить производство энергии на клеточном уровне, из-за чего вы будете чувствовать невероятную усталость

Кроме того, пользователи сотовых телефонов на 240% более склонны к возникновению опухолей мозга, а, по итогам исследования еще в 2004 г., было установлено, что риск акустической нейромы (опухоли слухового нерва) почти в четыре раза больше на той стороне головы, к которой чаще всего прикладывается телефон.

Но еще большую озабоченность вызывают ОЧЕНЬ веские доказательства того, что в 2010 году количество опухолей мозга увеличится до 500 000 в ГОД, и к 2015 году это количество будет удвоено до 1 000 000 ежегодно, если не принять меры.

Можно ли безопасно использовать сотовые телефоны?

В идеале, я считаю, что не следует пользоваться сотовыми телефонами. В реальности, я знаю, что для многих — это неосуществимо.

1. Если вы все-таки используете сотовый телефон, старайтесь как можно больше включать громкую связь и держите телефон на расстоянии около 60 см от любой части тела.

2. Не держите телефон на поясе или в кармане, даже если вы его не используете, так как радиация ВСЕ РАВНО проникает в организм, независимо от того, где он находится. Лучше уберите его в сумку, рюкзак или в бардачок в машине.

3. Если громкую связь использовать не получается, воспользуйтесь гарнитурой, которая НЕ использует BlueTooth, например, гарнитурой. Хотя BlueTooth, несомненно, безопаснее, чем полное отсутствие гарнитуры, он все же передает собственные радиоволны в мозг, только не так интенсивно, как сотовый телефон. Но безопасного биологического порога для них не существует

Источник: https://mirkrasoty.life