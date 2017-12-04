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Смартфоны тормозят развитие речи у детей - ученые
04.12.2017 10:42
Ученые рекомендуют ограничивать маленьких детей в использовании гаджетов, поскольку такое времяпрепровождение негативно влияет на развитие речи
В ходе исследования, в котором принимали участие 900 детей в возрасте от 6-ти месяцев до 2-х лет, специалисты установили, что ежедневное использование смартфонов и планшетов вызывает серьезные нарушения дикции у малышей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на sundaynews.info.
Как отметили эксперты, чем больше дети засиживались у экранов гаджетов (до 28 минут в день), тем позже они начинали говорить.
Результаты исследования показали, что мобильные устройства на 49% процентов увеличивают вероятность появления проблем с речью.
Теги: Донбасс, дети, смартфон
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