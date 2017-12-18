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Осторожно мошенники! Развод с «разбитым телефоном»
Сценарий такой: вы чувствуете легкий толчок, слышите звук удара и мат, а затем некий персонаж хватает вас за руку и начинает предъявлять, будто вы его толкнули так, что он выронил и разбил телефон. Наезд крайне агрессивный, сопровождается большим количеством мата и угрозами. Как правило, тут же появляются «свидетели» или друзья «потерпевшего».
Добропорядочному человеку сложно выдержать такой наезд с ходу, особенно если галдеть начинают человек пять, и все угрожающего сложения. Все советы из серии «в разговоре с гопником скажите ему то-то и то-то» мне лично кажутся сродни рекомендации «если на вас напала собака, бейте ее кулаком в нос». Ага, епт, в нос )
Весь этот поток воплей — профессиональная отточенная тема, «перебазарить» мошенника без собственного специфического бэкграунда у вас не получится. Тем более включается естественный механизм «ой, кажется, я случайно разбил чужой телефон, как неудобно, надо как-то исправляться».
Если бы вы действительно разбили чужой телефон у прохожего, может, и было бы неудобно. Но это не тот случай.
Итак, если жертвой стали вы:
1. Отдайте себе отчет — перед вами НЕ обычный человек, которому вы случайно нанесли вред. Перед вами — мошенник и жулик. Поэтому не бойтесь показаться некультурным человеком. Вы НЕ разбивали его телефон — та рухлядь, которой он трясет, просто реквизит. Поэтому вы не должны извиняться, оправдываться и что-то доказывать. Вам не надо «договариваться» и «решать вопрос» — вам надо избавиться от назойливого крикуна.
2. Вас не будут бить. Как бы ни орал мошенник. Это чисто психическая атака. Все разводки построены на исключительно добровольных действиях жертвы (об этом чуть позже). Насилие — абсолютно другой жанр. Если бы вас хотели избить и грабануть, то так бы и сделали, шарахнули бы трубой сзади по голове, и все. Если разводят — бить не будут.
Если вы еще сомневаетесь, не разбили ли вы и правда хорошему человеку телефон, проведите контрольные тесты. Обратите внимание на то, что у телефона дыра в пол-экрана, а осколков на месте падения нет (конечно, его роняют раз по 10 на дню). Затем обратите внимание на то, что «потерпевший» ничего не требует сам. Он кричит что-то типа «не, ну и че будем делать, епт? ты мне телефон разбил, какие предложения-то будут? как проблему решать будем?». Если вы его спросите прямо «чего ты хочешь?», он ответит «так это я от тебя хочу услышать, че делать будем».
Это происходит потому, что, как ни странно, но пока, если что, формально предъявить мошеннику нечего — максимум административка за нецензурную брань в общественном месте. А как только он заикнется про деньги — это уже вымогательство, то есть уголовка. Поэтому задача состоит в том, чтобы жертва сама, почувствовав вину, предложила деньги. А мошенник еще и заставит себя упрашивать их принять.
Помните — не произойдет ничего, чего вы не сделаете добровольно.
Таким образом, вам не нужно извиняться и говорить про деньги или еще какое-то «возмещение» (отдать взамен свой телефон, например). В принципе, пока вы этого не сделали, вам ничего не угрожает, кроме нервотрепки и потери времени. Вам нужно предложить обратиться в полицию. Только будьте готовы на самом деле позвонить, потому что мошенник для виду сначала может и как бы согласиться. Добропорядочный бюргер, не проговоривший в голове п.1, полиции тоже опасается — а вдруг все-таки признают виновным и заставят платить? Не бойтесь, не заставят. Все менты знают эту разводку, они будут на вашей стороне. Если наберете 112, жалуйтесь на «подставу с вымогательством».
Можете также попробовать сразу заявить в лоб: «Чувак, я знаю эту разводку, тебе ничего не светит, тут тебе ничего не предложат, хоть наизнанку вывернись. Все, не сработало, иди ищи других лохов».
В любом случае все вопросы предлагайте решать только через полицию, и не бойтесь ее действительно вызвать. Когда мошенники убегут, ну, отмените вызов, ничего страшного.
Честно говоря, не знаю, стоит ли начинать драку самому. Речь мошенника как правило провоцирующая, но есть подозрение, что это какая-то побочная ветка разводки. Может быть, более сведущие люди что-то добавят. В любом случае, если мошенников целая банда, то это опасно.
Если вы стали свидетелем подобной ситуации:
Не проходите мимо. Обескураженной жертве очень нужна моральная помощь. Помните — вам ничего не грозит. Вы можете как минимум встать рядом с жертвой, отпускать недоверчивые реплики и подзывать охрану/администраторов магазина. Еще лучше, как я сделал, можно подойти и сказать «а я тоже свидетель, вот тут стоял и все видел, никто никого не толкал», и настойчиво предлагать мошеннику вариант «или полиция — или исчезни». Пресекайте все заикания жертвы о деньгах, объясните всем, что это разводка (помните о п.1 и 2). Мошенник еще поерепенится и исчезнет.
Чем больше столпится народу, тем лучше. Кстати, оба раза я видел разводку в людных местах — такие места тоже выбираются как декорации, для убедительности. Чтобы жертва не сомневалась, что и правда в толпе кого-то задела.
И как ни странно, судя по репликам зрителей, никто не знал про такую разводку — все почему-то обсуждали ситуацию так, как будто тут действительно один человек другому телефон разбил
Автор: Иван Кемеров
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на m.pikabu.ru
Теги: Донбасс, мобильный телефон, мошенники
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