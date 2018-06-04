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Архив - Мобильные телефоны

Кілька порад для активних користувачів смартфонів

04.06.2018 22:21
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Кілька порад для активних користувачів смартфонів

Смартфон може провокувати деякі захворювання опорно-рухового апарату. "Країна здоров'я" розповість про ефективну профілактику. 

Якщо ви активний користувач смартфона, зверніть увагу на ці поради:

- грайте в ігри на рівні грудей, підборіддя або очей, щоб мінімізувати нахил шиї і підтримувати оптимальне положення в спині;

- намагайтеся змінювати пальці, якими друкуєте текст чи гортаєте стрічку новин;

- не розмовляйте по телефону, тримаючи його між вухом і плечем, а якщо у вас зайняті руки, використовуйте гарнітуру;

- обмежте користування телефоном 20-хвилинними сеансами, між якими робіть короткі перерви, щоб відволіктися і зробити невелику розминку;

- робіть вправи для очей, щоб уникнути перенапруження і пересихання.

 

Источник: http://zdorovia.com.ua 



Теги: Донбасс, смартфон, советы
 
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