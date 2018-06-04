Кілька порад для активних користувачів смартфонів

04.06.2018 22:21

Смартфон може провокувати деякі захворювання опорно-рухового апарату. "Країна здоров'я" розповість про ефективну профілактику.

Якщо ви активний користувач смартфона, зверніть увагу на ці поради:



- грайте в ігри на рівні грудей, підборіддя або очей, щоб мінімізувати нахил шиї і підтримувати оптимальне положення в спині;



- намагайтеся змінювати пальці, якими друкуєте текст чи гортаєте стрічку новин;



- не розмовляйте по телефону, тримаючи його між вухом і плечем, а якщо у вас зайняті руки, використовуйте гарнітуру;



- обмежте користування телефоном 20-хвилинними сеансами, між якими робіть короткі перерви, щоб відволіктися і зробити невелику розминку;



- робіть вправи для очей, щоб уникнути перенапруження і пересихання.

Источник: http://zdorovia.com.ua