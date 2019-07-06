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Архив - Мобильные телефоны

Как спасти свой смартфон после "купания": три важных шага

06.07.2019 07:46
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Как спасти свой смартфон после "купания": три важных шага

Современные смартфоны оснащены надежной защиты от влаги и пыли. Однако бывают ситуации, когда гаджеты попадают в воду на длительный период времени. От такого не застрахован никто, поэтому эксперты рассказали о нескольких шагах, которые помогут вернуть смартфон к жизни с минимальными повреждениями.

В первую очередь, если гаджет попал в воду, его нужно вытащить и выключить. Чем дольше телефон будет в рабочем состоянии, тем большие повреждения он получит. Также важно учитывать и время пребывания его в воде. Чем дольше смартфон плавал, тем меньше шансов его восстановить.

Вторым шагом будет просушить телефон. Для этого понадобиться ровная поверхность и бумажные полотенца, которые могут впитать всю влагу. Пока смартфон сохнет, на него лучше не нажимать.

Для того, чтобы убрать воду из внутренностей телефона лучше использовать пылесос. Он аккуратно высосет всю воду из-под корпуса.

Для окончательного просушивания смартфона, его нужно положить в рис. Там он должен пролежать целые сутки. После этого можно проверить гаджет и включить.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, вода, смартфон, купание
 
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