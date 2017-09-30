Почему опасно ставить заряжать смартфон на ночь

30.09.2017 07:30

Учёные предупреждают об опасности оставления смартфона на ночь возле себя. Выяснилось, что более 70% людей ставят на зарядку девайс, который всю ночь лежит около головы владельца.

Сотрудники американского сообщества по исследованию излучений заявляют, что из-за смартфонов в дальнейшем каждый пятый человек может болеть раком. Дело в том, что во время зарядки аккумулятор девайса является особенно опасным для человеческого организма. Литий-полимерные и литий-ионные излучают вредоносные вещества. Кроме того, во время сна у каждого человека значительно падает защитная система организма.

Он становится более чувствительным, и такое излучение может приводить к раздражению кожи, головной боли, а в самых плохих вариантах и к раку кожи. Согласно статистике американского сообщества по исследованию излучений, около 30% заболеваний напрямую связаны с получением излучения от девайсов. Смартфонами люди пользуются практически каждый день, и поэтому контакт ночью во время зарядки становится более опасным.

Источник: Новости Ю