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Архив - Безопасность

Почему опасно ставить заряжать смартфон на ночь

30.09.2017 07:30
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Почему опасно ставить заряжать смартфон на ночь

Учёные предупреждают об опасности оставления смартфона на ночь возле себя. Выяснилось, что более 70% людей ставят на зарядку девайс, который всю ночь лежит около головы владельца.

Сотрудники американского сообщества по исследованию излучений заявляют, что из-за смартфонов в дальнейшем каждый пятый человек может болеть раком. Дело в том, что во время зарядки аккумулятор девайса является особенно опасным для человеческого организма. Литий-полимерные и литий-ионные излучают вредоносные вещества. Кроме того, во время сна у каждого человека значительно падает защитная система организма.

Он становится более чувствительным, и такое излучение может приводить к раздражению кожи, головной боли, а в самых плохих вариантах и к раку кожи. Согласно статистике американского сообщества по исследованию излучений, около 30% заболеваний напрямую связаны с получением излучения от девайсов. Смартфонами люди пользуются практически каждый день, и поэтому контакт ночью во время зарядки становится более опасным.

Источник:  Новости Ю



Теги: Донбасс, рак, ученые, смартфон, излучение, ночь
 
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