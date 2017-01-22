В NASA показали луну внутри кольца Сатурна

22.01.2017 22:20

NASA обнародовало снимок, на котором запечатлена Дафна — небольшая луна, расположенная в разрыве одного из колец планеты Сатурн. Снимок был обнародован на официальном сайте агентства, сообщает интернет-издание «Информат» со ссылкой на korrespondent.net.

Как полагают ученые, кольца Сатурна состоят из своеобразного зародыша планеты. Когда Солнечная система находилась на ранней стадии, к планете-гиганту приблизился сравнительно небольшой объект.

В итоге планета-зародыш была разорвана приливными силами, и раздроблена на куски. Крупнейшие осколки, по мнению астрономов, были поглощены Сатурном, а также его крупнейшим спутником Титаном. О остальные образовали кольца вокруг планеты.

Луна Дафна была обнаружена внутри кольца Сатурна в 80-е годы. Она, а также другая луна Пана, управляют движением материи в кольце за счет гравитационного взаимодействия. Этот процесс запечатлен на снимке, обнародованном NASA.

Добавим, астроном Гиллем Англада-Эскуде, попавший в составленный журналом Nature список 10 ученых, которые сыграли самую заметную роль в науке в 2016 году, назвал экзопланету, где, по его мнению, есть лед, облака и растения.

Источник informat.com.ua