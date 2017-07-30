Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Космос

Приближающаяся к Земле комета может уничтожить все живое вокруг уже в 2022 году: именно эта комета 109 лет назад привела к страшной катастрофе

30.07.2017 08:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Приближающаяся к Земле комета может уничтожить все живое вокруг уже в 2022 году: именно эта комета 109 лет назад привела к страшной катастрофе

Именно от этой кометы 109 лет назад откололся Тунгуский метеорит, по предварительным подсчетам ученых, комета на небезопасное для Земли расстояние приблизится уже через пять лет. Если это все-таки станет реальностью, то в 2022 году жизнь на Земле будет уничтожена в случае попадания кометы в Землю, сообщает "Диалог.UA".

Отмечается, что Тунгуский метеорит от Энке откололся в 1908 году, упав в районе реки Подкаменная Тунгуска в России. На тот момент мощность столкновения с Землей сравнивали с ударом термоядерной бомбы. Взрывная волна несколько раз обогнула Землю. Ранее сообщалось о том, что ученые ожидают пролета мимо Земли маленького астероида 2012 ТС4, которое может произойти 12 октября текущего года.

Астероид будет на дистанции около 6 тыс. км от поверхности планеты. Также были показаны уникальные кадры зарождения Вселенной после Большого взрыва.



Теги: Донбасс, Земля, комета, Тунгусский метеорит
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх