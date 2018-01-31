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Ученые рассказали о том, как полнолуние влияет на здоровье

31.01.2018 16:45
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Ученые рассказали о том, как полнолуние влияет на здоровье

Люди с тонкой психологией более остальных ощущают на себе негативное влияние полной луны.

Эксперты отмечают, что в период полнолуния у людей обостряются имеющиеся хронические заболевания, но больше всего страдает психическое здоровье. Когда луна достигает полного апогея, у человека с тонкой душевной организацией могут происходить всплески на эмоциональном уровне. Настроение меняется с каждой минутой и вот только что радостный улыбчивый человек становится злым и агрессивным.

По статистике, количество суицидов и попыток самоубийства припадает как раз на полнолуние. Это может означать только одно - в данный отрезок времени нервная система человека находится под мощным влиянием небесного светила. 

О хорошем: ученые отмечают, что в полнолуние у большинства женщин детородного возраста созревают яйцеклетки и быстрее, чем обычно, поэтому шанс забеременеть увеличивается в несколько раз. Получается, что полнолуние - это благоприятное время для тех пар, которые мечтают о ребенке.

Как и кому "защищаться" от воздействия полной луны?

Людям с хроническими заболеваниями органов ЖКТ следует соблюдать диету.

Желательно, всем без исключения отказаться на этот период от курения и употребления алкоголя, потому как вредные привычки и зависимости еще больше усугубляют ситуацию и могут ухудшить самочувствие человека.

Гипертоникам и сердечникам в полнолуние нужно иметь при себе лекарственные препараты, которые могут спасти им жизнь в любой момент. Очень важно контролировать давление и не нервничать.

Каждому из нас нужно держать свои эмоции в кулаке и стараться при любом раскладе сохранять душевное равновесие и спокойствие. В период полнолуния одно плохое слово в адрес другого человека может обернуться обидой на всю оставшуюся жизнь. 

Астрологи утверждают, что полнолуние часто "расторгает" самые крепкие браки, поэтому супругам нужно быть тактичными, вежливыми, внимательными и заботливыми по отношению друг к другу в эти сутки. Скандал может вспыхнуть за секунду, так что нужно научиться держать язык за зубами и не обижаться близкого человека, ведь его поведение может быть обусловлено негативным влиянием полной луны.

К слову, 31 января 2018 отмечается суперлуние, когда произойдет второе по счету полнолуние в одном календарном месяце, полное затмение луны, окрашивающее ее в багровый оттенок (отсюда и название "кровавая Луна), и максимально к луне приблизится спутник Земли, от чего она станет на 30% ярче и визуально увеличится в диаметре на почти 15%. Такое суперлуние в последний раз было зафиксировано в 1866 году.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, здоровье, полнолуние
 
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