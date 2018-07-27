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На Марсе обнаружили озеро с соленой водой
Вода - важный элемент для существования жизни в понимании современной науки
Ученые обнаружили на Марсе подземное озеро с соленой водой. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Science, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Озеро расположено вблизи южного полюса планеты под полуторакилометровом слоем марсианского льда и достигает 20 километров в ширину. Это самый большой водоем, обнаруженный на Марсе.
Вода - важный элемент для существования жизни в понимании современной науки, и ученые давно пытаются доказать наличие жидкой воды на Марсе.
"Эта вода будет очень холодной, близкой к точке замерзания. И она будет соленой. Это не идеальные условия для появления жизни", - сказала агентству АР планетарный геолог Кирстен Сибах. В то же время она добавила, что на Земле существуют микробы, которые сумели приспособиться к подобным условиям.
Авторы исследования использовали результаты наблюдений европейского космического аппарата Mars Express, полученные между маем 2012 и декабрем 2015 года.
Теги: Донбасс, вода, озеро, Марс
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