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Тестовая версия ракеты Space X взорвалась во время испытаний
Тестовая версия ракеты компании SpaceX Starship, частично взорвалась во время наземных испытаний в Техасе. Прямые трансляции, созданные местными космическими энтузиастами, зафиксировали этот сбой в режиме реального времени сегодня днем.
Взрыв произошел, когда SpaceX, проводила тесты с космическим кораблем на испытательном полигоне компании в Бока Чика, штат Техас. Местные прямые трансляции показывали, что Starship периодически выпускал газ в течение дня, что указывало на то, что проводились испытания.
"Цель сегодняшнего испытания состояла в том, чтобы максимально повысить давление в системах, поэтому результат не был полностью неожиданным. Не было никаких травм, и это не серьезный удар", - заявил представитель компании SpaceX порталу The Verge.
Этот прототип предназначался для тестирования конструкции космического корабля, над которым компания работает, чтобы перевозить грузы и людей в дальний космос, например на Луну и Марс. Фактически, это тот же самый корабль, который генеральный директор SpaceX Илон Маск продемонстрировал журналистам в сентябре. В то время он утверждал, что тестовый корабль мог совершать полеты на малых высотах в течение следующих нескольких месяцев и что некоторые версии звездолета могут оказаться орбиты Земли в течение шести месяцев.
Теперь этот график почти наверняка сместится. После взрыва Маск указал в Twitter, что SpaceX больше не будет летать на этом конкретном прототипе и вместо этого будет проводить летные испытания с более современной моделью, которую компания собиралась построить.
По материалам: https://comments.ua
Теги: США, космос, Техас, взрыв, ракета
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