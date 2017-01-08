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На видеокадрах исследователей были зафиксированы НЛО: ученые считают, что нашли врата в параллельный мир

08.01.2017 21:32
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На видеокадрах исследователей были зафиксированы НЛО: ученые считают, что нашли врата в параллельный мир

По мнению уфологов, необъяснимые летающие объекты, зафиксированные в одной из пещер Мексики, приходят в наш мир из параллельной вселенной. Впервые, так называемые, "летающие стержни" случайно попали в объектив фотоаппаратов исследователей, которые прибыли для исследования "Пещеры ласточек" в Мексике, в 1996 году.

Поначалу появление летающих и передвигающихся с молниеносной скоростью объектов было списано исследователями на блики при съемке и оптическую иллюзию.
Однако, позднее, удалось установить, что загадочные "стержни" появляются постоянно и с каждым днем все чаще, вне зависимости от качества снимаемой их техники, что исключает обоснование их появления дефектами техники.
На замедленной съемке отчетливо видно появление и передвижение НЛО в пределах пещеры. Кроме того, зафиксированы постоянные вылеты объектов за ее пределы.
Учитывая скорость данных объектов, более 2 км/с, поймать их в объективы камер довольно сложно. Но даже тех видео-доказательств, что уже получены, достаточно, чтобы считать, что именно в глубокой пещере Мексики находится вход в параллельный мир, из которого прибывают "неизвестные гости", считают ученые.
Кроме того, ученые считают, что данные объекты не имеют физической оболочки, а их форма в полете свидетельствует о том, что они перемещаются, буквально, вкручиваясь в воздух.
Ни одно из известных науке насекомых, птиц или животных не передвигается таким способом, что позволяет ученым получить дополнительное доказательство внеземного появления данных "спиралей". Источник Диалог UA.



Теги: НЛО, уфология, пещера
 
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