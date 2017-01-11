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Фотограф снимал летящий самолет, а на самом деле запечатлел на снимках НЛО
11.01.2017 20:20
Это случилось в небе над Ла-Маншем, неподалеку от острова Гернси, когда британец Джон Мунер снимал летящий в небе, как ему казалось, пассажирский самолет.
Когда Мунер стал рассматривать свои снимки, его ожидал шок. На одном из них явственно просматривался совсем не пассажирский самолет, а серебристый объект явно не земного происхождения, сообщает "Российский Диалог". Британец готов был поклясться, что когда он делал снимки, в небе визуально просматривался именно самолет, но фото свидетельствовали об обратном. Мунер считает, что его снимки однозначно подтверждают тот факт, что внеземные "гости" постоянно бороздят небо нашей планеты, но от любопытных глаз отлично замаскированы под обычные гражданские воздушные суда. Истчник Диалог UA
Теги: фото дня, НЛО, самолет, пришельцы, Англия
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