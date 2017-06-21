Случаи, доказывающие существование загробной жизни

21.06.2017 12:40

Существует ли жизнь после смерти?

Ответ на этот вопрос хотя бы раз в жизни пытался найти каждый. И это не удивительно, ведь нет ничего сильнее, чем страх неизвестности. О том, что душа бессмертна, сказано в писаниях всех мировых религий. В подобных работах жизнь после смерти представлялась, как метафора чего-то прекрасного или напротив – ужасного в образе Рая или Ада. Восточная религия объясняет бессмертие души реинкарнацией – переселением из одной материальной оболочки в другую, своего рода перевоплощением, передает Телеграф.

Но современному человеку сложно просто принять это, как простую истину. Люди стали слишком образованными и пытаются найти доказательства ответа на вопрос о том, что их ждет за последней чертой перед неизвестным. Существует мнение о разных формах жизни после смерти. Написано большое количество научной и художественной литературы, снято много кинолент, где приведено немало доказательств существования жизни после смерти. Предлагаем вашему вниманию некоторые из них.

1. Загадка мумии

В медицине констатация факта смерти происходит при остановке сердца и отсутствии дыхания организма. Наступает клиническая смерть. Из этого состояния пациента иногда удается вернуть к жизни. Правда, через несколько минут после остановки кровообращения происходят необратимые изменения в человеческом мозге, и это означает конец земного бытия. Но иногда после смерти некоторые фрагменты физического тела как бы продолжают жить. Например, в Юго-Восточной Азии существуют мумии монахов, у которых растут ногти и волосы, а энергетическое поле вокруг тела во много раз превышает норму для обычного живого человека. И, возможно, у них осталось живым что-то еще, чего нельзя измерить медицинскими приборами.

2. Забытая теннисная туфля

Многие пациенты, перенесшие клиническую смерть, описывают свои ощущения яркой вспышкой, светом в конце тоннеля или наоборот – мрачным и темным помещением без какой-либо возможности выбраться.

Удивительная история приключилась с молодой женщиной Марией, эмигранткой из Латинской Америки, которая в состоянии клинической смерти как бы покинула свою палату. Она обратила внимание на теннисную туфлю, забытую кем-то на лестнице и придя в сознание рассказала об этом медсестре. Можно только попробовать представить себе состояние медсестры нашедшую туфлю в указанном месте.

3. Платье в горошек и разбитая чашка

Эту историю рассказал профессор, доктор медицинских наук. У его пациентки во время операции остановилось сердце. Врачам удалось его завести. Когда профессор посетил женщину в реанимации, она рассказала интересную, почти фантастическую историю. В какое-то мгновение она увидела себя на операционном столе и ужаснувшись мысли о том, что умерев, не успеет попрощаться с дочкой и матерью, чудом перенеслась к себе домой. Она увидела маму, дочку и зашедшую к ним соседку, которая принесла малышке платье в горошек. А потом разбилась чашка и соседка сказала, что это на счастье и мама девочки выздоровеет. Когда профессор зашел навестить родственников молодой женщины, то оказалось, что во время операции к ним действительно заглядывала соседка, которая принесла платье в горошек, а чашка разбилась… К счастью!

4. Возвращение из ада

Известный врач-кардиолог, профессор университета в Теннесси Мориц Роолинг поведал интересную историю. Ученый, много раз выводивший пациентов из состояния клинической смерти, прежде всего, был человеком весьма равнодушным к религии. До 1977 года. В этом году произошел случай, который заставил его изменить свое отношение к человеческой жизни, душе, смерти и вечности. Мориц Роолингз проводил нередкие в его практике реанимационные действия молодому человеку путем непрямого массажа сердца. Его пациент, как только к нему на несколько мгновений возвращалось сознание, умолял доктора не останавливаться. Когда его удалось вернуть к жизни, и врач спросил, что его так напугало, взволнованный пациент ответил, что был в аду! И когда врач останавливался, он возвращался туда снова и снова. При этом лицо его выражало панический ужас. Как оказалось, таких случаев в международной практике немало. И это, несомненно, заставляет задуматься, что смерть означает всего лишь гибель тела, но не личности.

Много людей, переживших состояние клинической смерти, описывают его, как встречу с чем-то светлым и прекрасным, но число людей, видевших огненные озера, страшных чудовищ, становится не меньше. Скептики утверждают, что это не тчто иное, как галлюцинации, вызванные химическими реакциями в человеческом организме в результате кислородного голодания мозга. У каждого свое мнение. Каждый верит в то, во что хочет верить.

А как же быть с призраками? Существует огромное количество фотографий, видеоматериалов на которых якобы присутствуют призраки. Одни называют это тенью или дефектом пленки, а другие – свято верят в присутствие духов. Считается, что призрак умершего возвращается на землю завершить незаконченные дела, помочь раскрыть тайну, чтобы обрести мир и покой. Некоторые исторические факты являются возможными доказательствами этой теории.

5. Подпись Наполеона

В 1821 год. На Французский престол после смерти Наполеона поставлен король Людовик XVIII. Однажды, лежа в кровати, он долго не мог уснуть, размышляя о судьбе, постигшей императора. Свечи тускло горели. На столе лежала корона французского государства и брачный контракт Маршала Мармона, который должен был подписать Наполеон. Но военные события помешали этому. И вот эта бумага лежит перед монархом. Часы на храме Богоматери пробили полночь. Дверь спальни отворилась, хотя она была заперта изнутри на задвижку, и в комнату вошел… Наполеон! Он подошел к столу, надел корону и взял в руку перо. В это мгновение Людовик потерял сознание, а когда пришел в чувство, было уже утро. Дверь оставалась закрытой, а на столе лежал контракт подписанный императором. Почерк был признан истинным, а документ находился в королевском архиве еще в 1847 году.

6. Безграничная любовь к матери

В литературе описан еще один факт явления призрака Наполеона своей матери, в тот день, пятого мая 1821 года, когда он умер далеко от нее в заточении. Вечером того дня сын явился перед матерью в одеянии, закрывающим его лицо, от него веяло ледяным холодом. Он произнес только: «Мая пятого, восемьсот двадцать один, сегодня». И покинул комнату. Лишь спустя два месяца бедная женщина узнала, что именно в этот день умер ее сын. Он не смог не простится с той единственной женщиной, которая была для него опорой в трудные времена.

7. Призрак Майкла Джексона

В 2009 году съемочная группа отправилась на ранчо умершего короля поп-музыки Майкла Джексона, чтобы снять видеоматериал для программы Ларри Кинга. Во время съемок в кадр попала некая тень, очень напоминающая самого артиста. Это видео вышло в прямой эфир и сразу вызвало бурную реакцию среди фанатов певца, которые не могли пережить смерть любимой звезды. Они уверены, что призрак Джексона до сих пор появляется в своем доме. Что же это было на самом деле, остается загадкой и сегодня.

Говоря о жизни после смерти нельзя упустить тему реинкарнации. В переводе с латыни реинкарнация означает «повторное воплощение». Это группа религиозных толкований, согласно которым бессмертная сущность живого существа перевоплощается снова и снова. Доказать факт реинкарнации также сложно, как и опровергнуть. Приведем несколько примеров того, что восточные религии называют переселением душ.

8. Передача родимых пятен

В нескольких азиатских странах существует традиция наносить на тело человека метки после его смерти. Его родственники надеются, что таким образом душа умершего возродится вновь в родной семье, а те самые метки появятся в виде родимых пятен на телах детей. Так случилось с мальчиком из Мьянмы, расположение родимого пятна на теле которого в точности совпадало с меткой на теле его умершего деда.

9. Возрожденный почерк

Это история маленького индийского мальчика Таранжита Синнгха, который в возрасте двух лет начал утверждать, что его зовут иначе, и раньше он жил в другой деревне, о названии которой не мог знать, но назвал ее правильно, как и свое прошлое имя. Когда ему исполнилось шесть лет, мальчик смог вспомнить обстоятельства «своей» смерти. По дороге в школу его сбил человек, ехавший на скутере. Таранжит утверждал, что он был учеником девятого класса, и в тот день у него с собой было 30 рупий, а тетради и книги пропитались кровью. История о трагической гибели ребенка полностью подтвердилась, а образцы почерков погибшего мальчика и Таранжита были почти идентичны.

Хорошо это или плохо? И что делать родителям обеих мальчиков? Это очень сложные вопросы, и не всегда такие воспоминания приносят пользу.

Читайте также: Шедевры живописи, доказывающие существование НЛО. Фото

10. Врожденное знание иностранного языка

История 37-летней американки, которая родилась и выросла в Филадельфии, интересна тем, что под воздействием регрессивного гипноза она начала разговаривать на чистом шведском языке, считая себя шведским крестьянином.

Возникает вопрос: почему свою «прежнюю» жизнь может вспомнить не каждый? И надо ли? На вечный вопрос о существовании жизни после смерти единого ответа нет, да и не может быть.

Всем нам хочется верить, что бытие человека не оканчивается земным существованием, и, кроме жизни земной, есть еще жизнь загробная. В природе материи ничто не уничтожается, а то, что считают разрушением, есть не что иное, как перемена формы. А поскольку многие ученые уже признали тот факт, что сознание не принадлежит человеческому мозгу, а значит, и физическому телу, и не есть материей, то с наступлением смерти физической оно трансформируется в нечто иное. Возможно, человеческая душа и есть той новой формой сознания, что продолжает существовать после смерти.