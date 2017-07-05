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Пассажиры американского авиалайнера сняли потрясающее видео: сразу три инопланетных корабля с пульсирующим светом пролетели мимо их иллюминаторов. ВИДЕО

05.07.2017 17:59
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Пассажиры американского авиалайнера сняли потрясающее видео: сразу три инопланетных корабля с пульсирующим светом пролетели мимо их иллюминаторов. ВИДЕО

Удивительную картину наблюдали пассажиры американской авиакомпании Southwest Airline. Во время полета они смогли запечатлеть в небе три странных корабля представителей внеземных цивилизаций: летающие тарелки стройным рядом двигались в одном направлении. Сенсационные кадры появились в Сети, это произошло по пути следования лайнера из Альбукерке в Бербанк, сообщает "Диалог.UA".

НЛО представляли собой тарелки, по форме напоминающие воздушные шары. На кадрах можно увидеть, что съемка происходила в еще светлое врем суток, но шары все равно излучали пульсирующий яркий свет и были друг от друга на небольшом расстоянии. Пассажиры, пролетавшие мимо этого уникального явления, предположили, что НЛО находились на границе Нью-Мексико и Аризоны.

 



Теги: Донбасс, Аризона, Нью-Мексико, пассажиры, НЛО, лайнер, летающая тарелка
 
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