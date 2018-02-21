Главная / Новости / Наука и технологии / Необъяснимые явления / Полезно знать: Магические свойства лаврового листа
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Полезно знать: Магические свойства лаврового листа08:16
- Похороненная заживо женщина 11 дней пыталась выбраться из гроба. ВИДЕО22:06
- Женщина-вампир из США регулярно пьет кровь добровольцев10:50
- Три лучших новогодних ритуала, чтобы привлечь удачу в свою жизнь07:30
- В Казахстане найден аналог геоглифов долины Наска14:52
- Мальчик-индиго рассказал о 2-метровых пришельцах на Марсе18:20
- В Техасе обнаружили загадочное существо с острыми зубами и без глаз14:05
- Фигура Иисуса Христа появилась в небе над Колумбией после смертельного оползня 07:24
- В Кишиневе ребенок заговорил в первый же день после рождения!08:20
- Пассажиры американского авиалайнера сняли потрясающее видео: сразу три инопланетных корабля с пульсирующим светом пролетели мимо их иллюминаторов. ВИДЕО17:59
Полезно знать: Магические свойства лаврового листа
21.02.2018 08:16
Древние римляне и греки приписывали лавру магические свойства, использовали его в своих ритуалах и верили, что лавровый лист приносит победу счастье и успех, пишет zerkalo.
Лавр – символ чистоты, целеустремленности, триумфа и бессмертия. Он дает жизненную силу, успех и исполнение желаний.
В древнегреческом мифе рассказывается: бог солнечного света и поэзии Аполлон влюбился в прекрасную нимфу Дафну, дочь речного бога Пенея. Аполлон всюду преследовал девушку, и, чтобы спастись от бесчестия и позора, ей пришлось уговорить своего отца превратить её в лавровый куст. С тех пор лавр стал любимым растением
Аполлона: он украшал его листьями свою голову и лиру, награждал лавровыми венками победителей в битвах, а также музыкантов, певцов, поэтов и танцоров, для которых он был меценатом.
Древние римляне и греки приписывали лавру магические свойства, использовали его в своих ритуалах и верили, что лавровый лист приносит победу счастье и успех. Попробуйте и вы привлечь к себе счастье с помощью, казалось бы, совсем обычной “лаврушки”.
Напишите желание на лавровом листе, потом киньте его в огонь – и все, что задумали, со временем сбудется.
Разложите по одному лавровому листу в каждом углу комнаты, в которой ваши домашние проводят больше всего времени – лавр прогонит болезни жильцов вашего дома.
Если постоянно носить с собой лавровый лист, он убережет от неприятностей и несчастных случаев.
Чтобы привлечь позитивные изменения, разотрите пальцами “лаврушку”, вдохните аромат и вслух, громко озвучьте свою просьбу высшим силам.
Положите лист лавра под подушку: он будет навевать хорошие сны.
Аромат лавра спасает от переутомления, а также дает дополнительные силы тем, кто занимается спортом.
Если четыре листочка положить под коврик возле порога, они принесут успех. Листочки должны быть направлены черешками один к другому, фигура будет напоминать крест. Один раз в месяц, на новую луну, меняйте листья на новые.
Чтобы у молодоженов была счастливая семейная жизнь, перед свадьбой на всю ночь положите в обувь жениха и невесты лист лавра, а утром не забудьте его от туда убрать и поблагодарить за помощь.
Прикрепите над входными дверями пять лавровых листочка, связанных красной ниткой, и тех, кто живет в этом доме будет сопровождать успех во всех делах.
Лавровая веточка над кроватью ребенка сбережет его от сглаза.
Ритуал для привлечения денег: возьмите один листик лавра, капните на него апельсиновое эфирное масло и поместите в то место, где обычно держите сбережения – он будет притягивать туда новые финансы, их поступление будет увеличиваться.
Еще Гиппократ утверждал: если разложить высушенные листья лавра по краю кровати роженицы, то это существенно успокоит боли при родах.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Греция, магия, польза, суеверие, миф
Читайте также:
- ОБСЕ может помочь в восстановлении связи на Донбассе17:04
- Жителей ОРЛО пугают «множеством украинских ДРГ»16:30
- Тымчук: Подразделения боевиков ОРДЛО вооружают пушками15:20
- Большие планы: в «ДНР» заговорили об открытии посольств в европейских странах13:35
- Матиос озвучил страшные цифры по самоубийствам среди бойцов АТО12:25
- Ситуация разгорелась: боевики убили воина АТО, количество раненых резко выросла11:30
- В РФ создали методичку к международному Дню Алкоголика – Документ10:38
- «Сдали местные»: на Донетчине полиция задержала трех боевиков «ДНР»10:01
- Климкин: «Для оккупированного Донбасса есть только два пути»09:35
- Эффективное военное мероприятие: эксперт объяснил, как изменится формат АТО08:55
- Британский футуролог рассказал, когда люди станут бессмертными17:20
- ОБСЕ может помочь в восстановлении связи на Донбассе17:04
- Адвокаты Януковича сорвали допрос Порошенко 16:48
- Жителей ОРЛО пугают «множеством украинских ДРГ»16:30
- В Одессе сгорел Lexus депутата от БПП. ВИДЕО16:12
- Минфин предлагает осуществить продажу ПриватБанка и Укргазбанка в 2020 и 2022 годах15:57
- Новая украинская школа: в этом году ученикам приготовили неприятный сюрприз15:40
- Тымчук: Подразделения боевиков ОРДЛО вооружают пушками15:20
- Скандал с рекламой Порошено: Нищук поразил своим признанием15:00
- Петра Порошенко везут в суд, стянули Нацгвардию14:48
- Развеян главный миф про вред соцсетей10:15
- В США начали выпускать искусственное мясо09:48
- Полезно знать: Магические свойства лаврового листа08:16
- Ученые объяснили, из-за чего люди чувствуют усталость после сна07:55
- В сети показали, как научиться понимать язык котов (ВИДЕО)07:48
- Путин болен: журналист объяснил, почему россияне паникуют21:01
- Под могилой библейского пророка христиан и мусульман обнаружены послания19:40
- Квартира в Киеве за 40 тысяч гривен. Как и где можно купить жилье в кредит 18:25
- Как сделать одежду идеально чистой16:23
- Из-за Донбасса Россия может ввязаться в полномасштабную войну, – эксперт11:32
- Указ Захарченко о полном запрете на выезд из Донбасса в Украину с 1 марта: главарь "ДНР" сделал официальное заявление
- "В "ДНР" грядет переворот. Перешедшие на сторону Захарченко украинские силовики-предатели попали под раздачу. Началась зачистка", - блогер
- На Донбассе идет крах "республики" Захарченко: жители Донецка рассказали, почему больше не могут жить в "ДНР"
- У украинцев будут изымать телефоны: кто под угрозой
- "Потери 88 человек одних только убитых..." - наемник "ДНР" рассказал, как российские военные попали в засаду ВСУ на Донбассе
- Ваш знак зодиака расскажет, с собакой какой породы вы больше всего похожи
- Россия категорически против: Vodafone в «ДНР» не восстановится. ВИДЕО
- Отключение "МТС" на оккупированном Донбассе: житель Донецка назвал цифру, раскрывающую масштаб аферы Захарченко
- В оккупированном Донецке Хуг встретился с Захарченко: появились детали
- Боевики "ДНР" понесли тяжелые потери в окрестностях Горловки: комбат батальона "Донбасс-Украина" рассказал о бое в селе Зайцево