Полезно знать: Магические свойства лаврового листа

21.02.2018 08:16

Древние римляне и греки приписывали лавру магические свойства, использовали его в своих ритуалах и верили, что лавровый лист приносит победу счастье и успех, пишет zerkalo.

Лавр – символ чистоты, целеустремленности, триумфа и бессмертия. Он дает жизненную силу, успех и исполнение желаний.

В древнегреческом мифе рассказывается: бог солнечного света и поэзии Аполлон влюбился в прекрасную нимфу Дафну, дочь речного бога Пенея. Аполлон всюду преследовал девушку, и, чтобы спастись от бесчестия и позора, ей пришлось уговорить своего отца превратить её в лавровый куст. С тех пор лавр стал любимым растением

Аполлона: он украшал его листьями свою голову и лиру, награждал лавровыми венками победителей в битвах, а также музыкантов, певцов, поэтов и танцоров, для которых он был меценатом.

Древние римляне и греки приписывали лавру магические свойства, использовали его в своих ритуалах и верили, что лавровый лист приносит победу счастье и успех. Попробуйте и вы привлечь к себе счастье с помощью, казалось бы, совсем обычной “лаврушки”.

Напишите желание на лавровом листе, потом киньте его в огонь – и все, что задумали, со временем сбудется.

Разложите по одному лавровому листу в каждом углу комнаты, в которой ваши домашние проводят больше всего времени – лавр прогонит болезни жильцов вашего дома.

Если постоянно носить с собой лавровый лист, он убережет от неприятностей и несчастных случаев.

Чтобы привлечь позитивные изменения, разотрите пальцами “лаврушку”, вдохните аромат и вслух, громко озвучьте свою просьбу высшим силам.

Положите лист лавра под подушку: он будет навевать хорошие сны.

Аромат лавра спасает от переутомления, а также дает дополнительные силы тем, кто занимается спортом.

Если четыре листочка положить под коврик возле порога, они принесут успех. Листочки должны быть направлены черешками один к другому, фигура будет напоминать крест. Один раз в месяц, на новую луну, меняйте листья на новые.

Чтобы у молодоженов была счастливая семейная жизнь, перед свадьбой на всю ночь положите в обувь жениха и невесты лист лавра, а утром не забудьте его от туда убрать и поблагодарить за помощь.

Прикрепите над входными дверями пять лавровых листочка, связанных красной ниткой, и тех, кто живет в этом доме будет сопровождать успех во всех делах.

Лавровая веточка над кроватью ребенка сбережет его от сглаза.

Ритуал для привлечения денег: возьмите один листик лавра, капните на него апельсиновое эфирное масло и поместите в то место, где обычно держите сбережения – он будет притягивать туда новые финансы, их поступление будет увеличиваться.

Еще Гиппократ утверждал: если разложить высушенные листья лавра по краю кровати роженицы, то это существенно успокоит боли при родах.