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Архив - Необъяснимые явления

Марсоход «Кьюриосити» запечатлел на Марсе птицу

09.05.2018 14:59
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Марсоход «Кьюриосити» запечатлел на Марсе птицу

Представители зарубежного уфологического общества «Disclose Screen» сообщают, что рассматривая снимки, сделанные знаменитым марсоходом третьего поколения «Кьюриосити» NASA, они обнаружили на одной из фотографий птицу.

Исследователи показали таинственный кадр, полученный ровером 20 января нынешнего года. В объектив камеры робота отчетливо попал темный объект, весьма похожий на птицу. Специалисты удивляются, как никто не обнаружил эту аномалию прежде, изучая изображения на официальном сайте американского национального аэрокосмического агентства.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, марсоход, птица
 
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