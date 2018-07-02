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30 признаков, что ваше истинное предназначение - быть целителем для других
02.07.2018 09:30
У всех нас есть способность исцелять других. Но не все знают об этом, пишет lifter со ссылкой на Daily Occupation. Да и общество относится к целителям с предубеждением. Даже если вы и обнаружите у себя какие-либо способности, наверняка не станете следовать своему предназначению.
Как же это - променять серьезную работу в офисе на исцеление душ. Такой отказ может вам дорого стоить. Вселенная не разбрасывается такими подарками.
Вот 30 признаков того, что Вы - духовный целитель:
1 Вы очень чувствительны к энергии.
- Вы всегда воспринимаете чувства и болезни окружающих как свои собственные.
- Вы обладаете сильной интуицией.
- Вас интересует общая картина вещей, а не детали.
- Вы прошли через экзистенциальный кризис.
- Вы чувствовали себя изгоем большую часть своей жизни.
- Ваши мысли отличаются от общепринятых.
- Вы быстро теряетесь на публике.
- Вы страдали от беспокойства, паники в прошлом.
- Вы прирожденный миротворец.
- Вы – доверенное лицо, к которому обращаются в тяжелые времена.
- У вас есть проблемы с пищеварением, вас мучает боль в пояснице, у вас лишний жир в области живота.
- После длительного общения с людьми вы чувствуете себя истощенным и уставшим.
- Вас любят дети и животные.
- Другие люди склонны «сваливать» на Вас свой эмоциональный багаж.
- Вы не делите мир на белое и черное, для вас происходящее вокруг предстает в серых тонах.
- Людям с вами комфортно, вы умеете выстраивать доверительные отношения.
- Вы верите в судьбу больше, чем в совпадения.
- У Вас были в семье целители, медсестры, психологи, массажисты.
- У Вас была серьезная травма в жизни, например, потеря семьи, опасная для жизни болезнь, предсмертный опыт, физическое, эмоциональное или сексуальное насилие, психические заболевания.
- Вы прошли через духовное пробуждение.
- Вы знаете свои темные стороны.
- Вы не впадаете в крайности, не привыкли истерить и устраивать скандалы.
- Вы страдаете от хронической боли или аутоиммунной болезни.
- Вы очень чувствительны к любым погодным изменениям.
- Вы умеете располагать к себе людей.
- Вы превосходный слушатель.
- Вы от природы предрасположены к исцеляющим профессиями - к профессии врача, учителя, медсестры, психолога и т.д.
- Вы можете чувствовать свою энергию и изменять ее.
- Вы сталкивались со множеством мистических событий в жизни.
А вы замечали у себя эти какие-то из этих признаков? Вам попадались люди с даром исцеления?
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, исцеление, признак, целитель
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