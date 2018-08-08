Как кошка указывает на присутствие негатива в доме

08.08.2018 09:02

Кошка – одно из самых загадочных существ на нашей планете. Древние чтили кошек, в средневековье боялись, в наши дни стали любить. Не потому ли мы так относимся к кошачьему роду, что магии в одном таком меховом комочке хватит на толпу волшебников и чародеев?

Всем известны священные кошки Египта и коты Таиланда, охранявшие храмы от разграбления похлеще сторожевой собаки. Поговаривают, если в храм заходил человек с нечистыми помыслами, монахам не всегда удавалось спасти нечестивца от разъяренных усатых мстительниц.

Не секрет, что кошачье племя охраняет людское от потусторонних сил и астральных тел, в обмен на кров и еду, конечно же. Кошка редко делает что-либо просто так, стоит понаблюдать за домашней любимицей и станет ясно, что какое бы место она ни выбрала, чтобы ни натворила, делает она это с определенной, порой только ей известной целью.

Какие могут быть признаки того, что кошка засекла присутствие или проникновение нечистой силы?

Уловив присутствие нечистой силы, кошка долго всматривается, определяет её сущность и наличие угрозы.

Она может намерено обходить определенное место в доме или наоборот уделять ему чрезмерное внимание.

Кошка может внезапно зашипеть и ощетиниться на любимого хозяина, если он сам принес на себе в дом негативную энергию. Обязательно следует принять душ и выстирать одежду, а также проверить, не принесли ли с собой одолженную вещь или неприятный подарок человека, который может желать зла.

Если кошка отказалась от привычной еды или игр, стоит задуматься, нет ли в доме гостя, который ей неугоден или новых предметов, которые попали в дом от людей с дурным глазом.

Бывает кошка просто уходит из дома. В одних случаях она таким образом уносит негативную энергетику с собой, в других просто не справляется с тем, что поселилось в доме. Если так случилось, что кошка сама покинула жилище, стоит провести тщательную энергетическую очистку дома.

Собственно, и новый дом кошка выбирает по одному ей известному принципу. Стоит обратить внимание, когда и как кошка попала в семью. Возможно, кому-то из домочадцев угрожала опасность или же дому нужны были перемены. Бывает так, что дом закрыт от внешнего мира. Его жители общаются с людьми, но не открывают сердца и души навстречу окружающим, тогда в доме появляется добродушный общительный кот, который постоянно требует к себе внимания, рад гостям и предпочиатет шумные игры. Очень часто женщины, пережившие сложные расставания предпочитают завести кота или кошку. Это связано с тем, что коты точно чувствуют женскую энергетику, они одаривают нуждающихся своей лаской, но могут и укусить ни с того, ни с сего, если хозяйка задумалась о болезненном прошлом. Может показаться, что кошке захотелось внимания и она шкодничает, но скорее уж её двуногой товарке понадобилось отвлечься

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на snianna.ru



