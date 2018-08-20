Как снять порчу самостоятельно

20.08.2018 09:00

Бывает так, что у вас возникает подозрение, нет ли на вас негатива в виде сглаза и порчи — кажется, что постоянно не везет и проблемы сыпятся одна за другой. Существуют ли способы узнать самостоятельно, есть ли негатив? И если да, то как? Ответ — да, существуют.

Чтобы узнать это, возьмите стакан талой (именно, талой) воды и одно свежее куриное яйцо. Держите яйцо над стаканом, затем разбейте его с большой осторожностью и вылейте содержимое яйца в воду. Теперь возьмите стакан с яйцом в свою правую руку и подержите его над головой с минуту. После внимательно рассмотрите яйцо. Если от яичного белка в воду тянутся нити, которые напоминают вам щупальца медузы, а, особенно, если эти нити заканчиваются вверху пузырьками, увы, значит, порча на вас есть. После того, как проведете диагностику, вылейте яйцо из стакана в унитаз.

Как снять порчу

Снятие порчи делают при помощи специальных заговоров, питья воды, специальными образом заговоренной, и настоев из трав. Но нужно помнить, что за один раз от такого негатива как порча не избавляются. Потребуется проведение целого курса. Начинайте проводить его в 26-й лунный день, который больше других способствует исцелению от порчи. Но подойдут также 19-й и 29-й лунные дни. Не забывайте о золотом правиле – избавляться от чего-либо нужно на убывающей Луне, особенно в последней четверти — чем ближе начало нового лунного месяца, тем лучше.

Снятие порчи талой водой

Снятие порчи данной процедурой проводится ежедневно в течение десяти дней.

Нужно налить в ковш талую воду, стать рядом и над водой трижды прочитать молитву «Отче наш». После прочтения молитвы, попросите Бога о помощи — а именно о прощении ваших согрешений и исцелении от наведенной на вас порчи.

Теперь над этой же водой прочтите молитву Честному Кресту. При чтении осеняйте себя крестом.

Далее зачерпните горстями заряженную прочтенными молитвами воду и умойтесь ею. А еще лучше было бы раздеться и натереть начитанной водой все тело. Произносите при этом заговор: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь. От Богородициной молитвы, от Иисусова креста, от Христовой печати, от святых помощи, от моего слова, отъиди бес нечистый, дух проклятый, на сухия древа, на мхи и болота, и там тебе место, житие, пребывание и воля, и там пребывай, а не в рабе Божьей (имярек). Сам Господь Иисус Христос, сама Мать Пресвятая Богородица, вся небесная сила, Михаил Архангел, и все святые чудотворцы, и мое слово страшно и заговор силен; запрещаю тебе, бес проклятый, дух нечистый, нигде не живи и не будь в рабе Божьей (имя рек), выйди вон, сейчас, и сию минуту, со всеми порчами и чарами и отъиди от рабы сей прочь и поди в свое место, где был и куда тебя Господь Бог, Иисус Христос, послал и где тебе велел жить, в бездну преисподнюю, в землю пустую неделанную, туда и поди, там и живи, а сию рабу остави навсегда, отныне и до века. Аминь, аминь, аминь.»

Снятие порчи куриным яйцом

Снятие порчи можно проводить при помощи свежих куриных яиц. Куриные яйца - это самый сильный метод снятия порчи.

Для этого обряда, каждый вечер, перед сном, вам следует выливать в стакан, наполненный талой водой, одно сырое яйцо и ставить его в изголовье кровати, как можно ближе к голове. Произносите при этом слова молитвы «Отче наш» и можно произносить также слова народных заговоров от порчи. Утром вылейте все из стакана в унитаз. Проделывайте эти действия в течение 10-ти дней. Внимательно следите каждое утро за изменениями яиц. Чем более «вареным» будет его вид, значит тем больше оно с вас сняло негатива. Такую процедуру можно проводить не только для лечения, но и для профилактики наведения на вас такого негатива как сглаз и порча. Яйцо в целях профилактики ставьте в изголовье кровати в неблагоприятные дни лунного календаря (это 9-й, 19-й, 23-й, 26-й, 29-й), а также в полнолуние (в это время часто наводят порчу на других).

На 10-й день, когда будете проводить завершающий обряд, возьмите свежее яйцо и попросите кого-то из близких вам помочь. Лягте на спину. Попросите кого-то из ваших близкий взять яйцо и покатать его по вашему телу. Начать он должен с пальцев на левой ноге, затем перейти по левой части тела к голове, прокатить его по ней, спустить яйцо по правой части тела к пальцам на правой ноге и опять возвратиться к левой неге. Провести ваш помощник яйцо по телу таким образом должен три раза. Затем вы перевернитесь на живот, а ваш помощник пусть начнет катать яйцо с правой пятки, и по той же схеме трижды прокатит яйцо по вашему телу, только уже в обратную сторону, против часовой стрелки. По окончании процедуры яйцо вынесите (удалите) из дома.

Снятие порчи травяным отваром

Снять порчу можно заговоренным травяным отваром. Для этого вам нужно смешать по 1 ст. ложке таких растений, как березовые почки, цветки бессмертника, корень валерианы, трава душицы, корень дягиля, травы зверобоя и золототысячника, цветки календулы, листья крапивы, кора крушины, цветки липы, трава мать-и-мачехи, мята перечная, корни и листья одуванчика, листья подорожника, сосновые почки, трава пустырника, ромашка аптечная, сушеница болотная, травы тысячелистника, а также чабреца, шалфея и эвкалипта. Если каких-то трех-четырех наименований вы не найдете – ничего страшного. От этого отвар своих свойств не потеряет. Перемешайте травы пальцами правой руки по часовой стрелке и нашептывайте в процессе этого заговор от порчи.

Теперь залейте десять столовых ложек травяной смеси шестью стаканами крутого кипятка, поставьте на плиту и доведите до кипения. Накройте емкость крышкой и выдержите ее в таком виде 2 или 3 часа, чтобы отвар настоялся, затем процедите его. Такой отвар нужно равномерно распределить на три дня и выпить. После этого нужно приготовить новый отвар. Проводите лечение в течение 10-ти дней. Подобное средство служит еще и профилактикой сглаза и порчи. В таком случае отвар нужно пить по неблагоприятным лунным дням - на 9-й, 19-й, 23-й, 26-й, 29-й, а также в полнолуние.

Снятие порчи церковными свечами и травами

Существует и такой метод снятия порчи травами. Для этого купите две белые церковные свечи и смажьте их эфирным маслом лаванды. Затем вам нужно приготовить ванну с очистительными травами. В качестве главной травы возьмите иссоп (можно купить соль для ванн с иссопом). Добавьте для усиления воздействия 12 других любых трав для духовной ванны (какие это травы, смотрите выше). Такие ванны с травами нужно принимать для достижения лучшего результата в течение 13-ти дней. Таким образом снимется самое сильное проклятие или порча. Кстати, иссоп – это трава, которую рекомендует сама Библия в качестве средства для огчищения (51 псалом), а также ее применяют и при других вероисповеданиях, как очистительную траву.

Чтобы приготовить травяную ванну, заварите травы, смешанные в равных частях, как завариваете чай. Этот отвар необходимо процедить и добавить в ванну. Прочитайте над ванной 51 псалом или любой заговор на снятие порчи. Теперь примите ванну, поливая этой водой себе голову и лицо. Читку псалма или заговора над водой нужно делать все 13 раз, пока вы делаете ванну.

После ванны, когда выйдите из воды, зажгите две белые свечи, которые вы смазали маслом лаванды. Встаньте между свечками (но не вытирайтесь после ванны) и прочтите вслух 37 псалом, который называют в народе «Псалом очищения». Теперь погасите свечи, если вы намереваетесь продолжать ритуал еще 12 раз. Но если вы решили провести ритуал только один раз, то пусть свечи догорят до конца.

Если вы не относите себя к христианству, то вместо псалма вы можете своими словами сказать, что проклятие с вас снято и пусть оно вернется к тому, откуда пришло.

Воду после ванны используйте для мытья во всем доме. Особенно тщательно вымойте ею порог. Оставшуюся воду от мытья полов вынесите из дома и вылейте на землю. Этот ритуал необходимо делать каждый день по утрам, сразу как проснетесь. Все - и купание, и зажигание свечей, и свою просьбу, и мытье полов - проводите в течение 13-ти дней. В таком случае это сильное средство избавит вас от самого сильного проклятия, сглаза и наведенной порчи.

Источник: https://from-ua.com