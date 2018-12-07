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7 признаков того, что у вас есть третий глаз
Третий глаз управляет Мудростью, интуицией и высшим сознанием. Полностью открытый третий глаз позволит вам почувствовать более глубокую связь со Вселенной, и это одно из самых удивительных чувств в мире.
Если вы чувствуете следующие семь вещей, то ваш третий глаз открывается
1. Правильное питание
Вы будете есть определенные продукты, которые вы обычно не ели. Вы станете более осведомлены о том, что вы едите, и получите больше энергии.
2. Больше чувствительности
С открытием третьего глаза люди становятся более чувствительны, а также видят цвета намного ярче, чем раньше.
3. Головные боли
Головные боли — это энергетическая перегрузка. Это признак того, что ваш третий глаз открывается или энергично развивается в той или иной форме. Головные боли могут быть легким или сильным, но это будет чаще, чем было раньше.
4. Давление между бровями
Возможно, вы чувствуете сильную пульсацию в центре вашего лба, это ощущение может быть до или после головных болей, все зависит от вашего тела и духовного состояния ума.
5. Понимание синхронности
Вы заметите все синхронности, которые происходят вокруг вас; Внезапно эти совпадения начнут иметь для вас смысл.
6. Яркое сновидение
У вас будут незабываемые сновидения. Они будут яркими, и у вас будет ощущение, будто они происходят в реальной жизни.
7. Новая цель в жизни
Вы будете более обеспокоены о своей жизни и о том, каков будет ваш следующий шаг. Вы будете видеть негативные и позитивные вещи яснее. В жизни вы найдете совершенно новую цель, и вы поймете, что эта жизнь стоит того.
Источник: esotericblog.ru
Теги: Донбасс, космос, Вселенная, мудрость
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