Найти деньги во сне: к чему это снится

26.12.2018 09:02

Сны часто являются отражением реальности и отголосками переживаний человека. Однако некоторые сновидения могут рассказать о том, что ожидает впереди, предупредить об опасности или указать путь к благополучию.

В зависимости от того, в какой день недели приснился тот или иной сон, можно судить о том, что будет происходить в реальной жизни в ближайшее время. Эксперты рекомендуют запоминать сновидения и не игнорировать собственные ощущения или предчувствия.

Найденные во сне деньги — почти всегда благоприятный знак. Важно запомнить не столько саму находку, сколько ощущения, которые вы при этом испытываете. Радость от такой находки сулит удачу на работе и дополнительную прибыль от неожиданного проекта. Печаль и даже страх чаще всего связаны с тем, что для получения денежных средств в реальности придется приложить немало усилий и пройти через испытания.

Найденные серебряные монеты указывают на душевное равновесие. Во сне такие деньги чаще всего подбирают и кладут в карман. Многие толкователи рекомендуют после такого сна положить в карман неразменную монету, чтобы в жизни не было места финансовым трудностям и невезению.

Найденные во сне золотые монеты указывают на материальное благополучие, которое в скором времени ворвется в вашу жизнь Также золото указывает на отменное здоровье.

Мелкие медные монеты чаще всего связаны с незначительными неприятностями на пути к благополучию. Если найденная медь позеленела от времени, в реальной жизни придется столкнуться с денежными трудностями. Такой сон призывает к бдительности и бережному отношению к финансам, которые вы можете потерять из-за опрометчивых поступков.

Есть и другое толкование найденных во сне денег. Считается, что мелкая сумма предвещает небольшие неприятности на пути к финансовому благополучию. Крупная сумма, найденная во сне, говорит о том, что нужно быть бдительными, чтобы сорвать куш.

Найденная пачка денег чаще всего указывает на проблемы в бизнесе, когда от вас могут потребоваться дополнительные средства за оплату товара или непредвиденные расходы.

Найденные поддельные купюры сулят в реальности обман и предательство от бизнес-партнеров или задержку выплат по выполненному вами проекту.

Во сне можно наткнуться на порванные купюры, и такой сон сулит крупные траты на вещи, которые окажутся бесполезными или неисправными. Если предстоит покупка крупной техники, не стоит доверять словам продавца, а самим или с помощью знающего человека проверить будущую покупку на исправность. В ближайшее время после такого сна деньги лучше вообще не тратить, а по магазинам ходить со списком покупок во избежание соблазна приобрести бесполезные товары.

Найти мелкие монеты, выброшенные кем-то, — к болезни. Чем старше человек, который выбросил мелочь, тем большие неприятности со здоровьем могут угрожать вам или вашим близким.

Найденные в карманах одежды или сумке деньги сулят неожиданности. Чем крупнее сумма, тем более приятные сюрпризы ожидают в реальности.

Купюры зеленого цвета символизируют друзей, которые помогут в трудной ситуации. Голубые денежные знаки снятся к встрече с мужчиной, который может обманным путем завладеть вашими средствами. Красные деньги снятся к скорому романтическому свиданию или встрече с близким человеком. Оранжевые деньги указывают на приятную неожиданность или сюрприз.

Источник: https://mirkrasoty.life с ссыкой на dailyhoro.ru



