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Как привлечь деньги и удачу в новогоднюю ночь 2019
Новогодняя ночь всегда считалась временем силы, когда самые заветные желания могут исполниться. Встретить Новый 2019 год можно не только весело, но и с пользой. 5 лучших ритуалов помогут привлечь в жизнь финансы и удачу.
В ночь с 31 декабря на 1 января миллионы людей загадывают самые сокровенные желания, и Вселенная откликается. В такие моменты можно с легкостью привлечь в жизнь все, что необходимо, если верить в себя и в то, что все получится. Эксперты рекомендуют пять лучших проверенных ритуалов, способных изменить вашу жизнь в лучшую сторону.
Как привлечь удачу в новогоднюю ночь
Перед тем как сесть за стол, напишите на пяти листках бумаги слово «удача». Положите их в карманы и празднуйте в окружении близких людей. Как только куранты начнут бить, произнесите:
«Удачи полные карманы!».
После наступления нового 2019 года достаньте записочки из карманов, положите под елку и произнесите:
«Удача со мной останется, в новом году не потеряется. За мной по пятам ходит, неудачи прочь гонит».
После того, как вы разберете елку, записочки вновь разложите по карманам и носите с собой, чтобы удача не покидала вас в те моменты, когда особенно нужна.
Ритуал на удачу в праздничную ночь
Заранее напишите список всего, от чего хотели бы избавиться до наступления Нового года. Укажите все, что считаете нужным: бедность, дурной характер, невезение, одиночество… Листочек сложите и в новогоднюю ночь сожгите в блюдечке. Пока ваш список горит, произнесите:
«Невзгоды за спиной оставляю, новую жизнь начинаю. Удачу привлекаю, больше проблем не знаю».
Пепел выкиньте за окно со словами:
«Никому не доставайтесь и ко мне не возвращайтесь!».
Как привлечь деньги на Новый год
Самый простой и действенный ритуал по привлечению денег помогает обрести финансовое благополучие уже в самом начале 2019 года. Не садитесь за стол с пустыми карманами, обязательно положите в них немного денег. Если нет карманов, купюру можно положить в обувь. Не забудьте произнести заговор перед тем, как начнут бить куранты:
«Деньги со мной остаются, новые к ним притягиваются, в новом году неприятности и трудности испаряются».
Денежный ритуал в новогоднюю ночь
Возьмите несколько настоящих или игровых купюр, развесьте на елке ближе к стволу, чтобы они не бросались в глаза. Развешивая богатство, произнесите:
«В новогоднюю ночь чудеса случаются, желания исполняются. Елочку украшаю, неудач с деньгами больше не знаю. Как часы 12 раз пробьют, так и деньги ко мне в дом пойдут».
После наступления нового года одну из купюр положите в кошелек, чтобы она в течение 12 месяцев привлекала к вам достаток.
Ритуал на финансовое благополучие
Приготовьте подарки для близких и обязательно положите в них по монете или купюре, приговаривая:
«Своим богатством делюсь, каждому удачи желаю».
Денежная энергетика вернется к вам, если вы будете искренне желать счастья и богатства близким людям. Не забудьте оставить несколько монет под елкой или поставить под нее копилку, чтобы в 2019 году проблемы с финансами не коснулись вас и вашей семьи.
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru
Теги: Донбасс, деньги, новый год, приметы, удача, ритуал
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