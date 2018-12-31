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На счастье, и на беду: проверенные приметы о кошках
Кошки обладают характером и мощной энергией, они способны излечивать болезни, предчувствовать изменения погоды и влиять на благополучие всей семьи. Если вы взяли на себя ответственность и завели кота, ухаживайте и правильно обращайтесь с любимцем, тогда в вашем доме будет царить гармония и благополучие, пишет Колобок.
В новое жилище первой непременно должна входить кошка. Если она вошла в дом первой и сразу нашла себе место, то жильцов этого дома ждет счастье и удача.
Если вам тяжело на душе, кот может забрать ваши проблемы и негативную энергию. Ему достаточно несколько минут полежать на ваших руках или потереться о вас. Не отталкивайте в такие моменты животное, оно пытается вам помочь.
Если вы мечтаете о пополнении в семье, погладьте чужую беременную кошку и в скором времени обязательно забеременеете.
Если чужая кошка пришла в ваш дом, ни в коем случае не прогоняйте ее, а обязательно покормите. Также, если выбросить приблудившегося котенка - отвернете от себя удачу и везение на долгих 7 лет. Если кошка сама пришла в ваш дом - это символизирует, что в дом пришло счастье, удача и благополучие. А эзотерики в таком случае говорят, что в образе кошки в ваш дом пришла душа ушедшего в мир иной родственника. Поэтому, хорошо подумайте, прежде чем решиться прогнать приблудившуюся к вам кошку.
Если вы с чистым сердцем и умыслом возьмете уличного кота в дом, то никогда не будете нуждаться в деньгах и станете очень удачливы. Но есть важный нюанс - кот должен быть доволен жизнью в вашем доме.
Если кот бросается на стены, возможно, он видит духов и жителей параллельных миров - так считают эзотерики и биоэнергетики. Если отвезти кошку в другое место и она успокоится, то нужно непременно очистить энергетику своего дома, провести генеральную уборку.
Если обидели кошку - ждите беды, особенно если незаслуженно обошлись с животным или обидели чужого кота. По примете, человек, который обидел невинное животное будет наказан, например, заболеет или потеряет ценную вещь.
Нельзя смотреть кошке в глаза слишком долго, считается, что они своего рода проводники между миром живых и мертвых, потому в глазах любимца вы можете увидеть какую-то негативную сущность.
Если кот ушел из дома - это значит, что кто-то из жильцов дома серьезно болен. Обычно коты уходят из дома и перед собственной смертью. Также животное может уйти из-за плохого обращения с ним и вместе с собой заберет удачу и везение. Если кот внезапно умер, когда в доме есть тяжелобольной человек, это может означать, что животное "взяло" болезнь домочадца на себя.
Если черная кошка перебежала дорогу, будьте внимательнее и осмотрительнее, это своего рода предупреждение о возможных проблемах. Пересмотрите свои дела и постарайтесь не совершать в этот день рискованных сделок или покупок.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, кошки, приметы
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