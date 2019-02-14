Все рубрики раздела
- Толкование примет: защищаем себя от дурного глаза20:00
- Возле Стоунхенджа обнаружили загадочный портал, в котором исчезают дети. ВИДЕО18:40
- Над американской базой засняли полет неопознанного объекта18:20
- В Палестине сбылось пророчество, предвещающее конец света18:00
- Земле осталось жить около 30 лет: эксперт поразил весь мир предсказанием конца света в Библии14:15
- Приметы и суеверия: почему нельзя спать ногами к двери12:46
- Что делать, если хочешь, чтобы желания исполнялись09:29
- В Австралии ребенок рассказал о том, что он видел до своего рождения18:45
- Уже скоро: расшифровано библейское пророчество о конце света13:25
- Пророчество о конце света сбывается в Палестине: паломники и местные жители в ужасе 09:02
Толкование примет: защищаем себя от дурного глаза
Существуют бесчисленные методы защиты от дурного глаза - препараты, амулеты, заклинания и жесты - и еще большее число способов защиты, чтобы прежде всего не стать объектом поражения.
Люди носили на шее головки чеснока, чтобы отразить дьявола, вшивали мешочки с хлебом и солью (или предметами, которые были, возможно, благословлены Богом) в свою одежду, или клали такие пакетики в карманы своих детей, отправляя их в школу. Если предотвращение не было успешным, имелись разнообразные "средства". В Греции в этих целях использовали масло, гвоздику, воду, огонь и святые слова; на Ближнем Востоке - соль, плевки или сжигание квасцов; а в Эфиопии - вдыхали дым или пили святую воду.
Оберег от дурного глаза
Наиболее очевидный способ защиты от дурного глаза состоял в том, чтобы нарисовать или прикрепить изображение глаза на ценную собственность, такую как здания, суда и даже рогатый скот, чтобы гарантировать хорошее благосостояние, безопасный рейс, высокую производительность и так далее, - традиция, которая все еще действует и в наши дни. Многие люди используют символическое изображение глаз - браслеты, броши или кулоны, содержащие полированные медные диски или гладко отшлифованные драгоценные камни, которые, казалось, являются простыми украшениями, но могут, возможно, действовать как магический глаз, чтобы отклонить силу дурного глаза, повернув его на него самого. Чтобы защититься от дурного глаза, иногда на лоб повязывали шнурок или цепочку с амулетом, который свисал прямо между глазами. В Индии пятно на лбу, которое рисуют себе женщины, первоначально было, вероятно, предназначено также, чтобы отразить злой глаз, хотя в наши дни оно обычно используется для красоты. Даже узлы и застежки, как полагают, обладают защитной силой, поскольку они не только напоминают по форме человеческий глаз, но также (в случае узлов) запутывают злую силу и таким образом парализуют ее. В наши дни определенные монашеские ордена медсестер - для которых опасность возникает из-за постоянного профессионального контакта с болезнью, в результате чего они рискуют стать теми, кого "сглазили" - все еще носят на своих поясах якобы декоративные узлы и застежки. Даже медная упряжь лошади, теперь считающаяся причудливо декоративной, была защитной мерой: медные диски напоминали солнце, известное своей способностью затмить силы тьмы и отразить их в то же самое время.
Жесты защиты от сглаза
Жесты рук помогают защититься от дурного глаза. Они произошли как способы защиты от людей, предположительно обладающих дурным глазом. Наиболее обычный жест - кулак с высунутыми мизинцем и указательным пальцем - mano cornuta, или "рогатая рука", "коза", символ дьявола, который, как предполагалось, был достаточно мощным, чтобы противостоять колдовству собственными рогами дьявола. Сегодня люди носят пластмассовые или металлические амулеты удачи, имитирующие mano cornuta; козьи рожки; или наиболее популярный среди американцев итальянского происхождения перец чили (столь же острый как дьявол?). На Ближнем Востоке иногда прикрепляют к крышам зданий настоящие пары козьих рожек.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, защита, сглаз, суеверие
- На защиту жителей Донецкой области от чрезвычайных ситуаций выделили 33 миллиона
- В Донецкой области проверят сооружения гражданской защиты
- Зоозащитников возмущает бездействие милиции
- «Ежи» будут защищать кураторов «ЛНР» в оккупированном Луганске
- Порошенко: Украина и НАТО - больше чем партнеры
- Специалисты службы радиационной, химической и биозащиты на полигоне защищали Донбасс (ФОТО)
- В Донецке уничтожили одну из главных достопримечательностей20:15
- В одном из поселков Горловки обстрелом повреждены 2 жилых дома19:00
- В поселке под Мариуполем ОБСЕ обнаружила мины17:00
- Дают по 100 грн: в Сети рассказали правду о зарплатах на шахтах «ДНР»16:30
- В ОБСЕ рассказали подробности смерти мужчины на КПВВ в Горловке16:15
- Из РФ через КПП «Донецк» входят и въезжают лица в «военной форме»15:00
- В «ДНР»: В Седово поднимают цены на аренду для предпринимателей14:36
- Боевики «ДНР» кричат об «обстреле», а сами «проводят учения»14:00
- Блокпосты ОРДО: в Горловке ад, до 600 человек пешей очереди13:32
- Госпогранслужба: Пограничники готовы к открытию КПВВ «Золотое»13:00
- Монетизация субсидий: Зубко сообщил, где и когда будут выплачивать наличку20:32
- В Донецке уничтожили одну из главных достопримечательностей20:15
- Толкование примет: защищаем себя от дурного глаза20:00
- Евросоюз выступил с серьезным требованием к РФ по поводу Донбасса 19:46
- Мосийчук анонсировал новые иски против Супрун19:30
- Стало известно, как Эрдоган отомстил Путину19:15
- В одном из поселков Горловки обстрелом повреждены 2 жилых дома19:00
- Возле Стоунхенджа обнаружили загадочный портал, в котором исчезают дети. ВИДЕО18:40
- Над американской базой засняли полет неопознанного объекта18:20
- В Палестине сбылось пророчество, предвещающее конец света18:00
- Толкование примет: защищаем себя от дурного глаза20:00
- Названа неизвестная ранее причина выпадения волос у мужчин17:45
- Психологи рассказали, как парам сохранить долгие отношения: информация на вес золота15:20
- Земле осталось жить около 30 лет: эксперт поразил весь мир предсказанием конца света в Библии14:15
- Приметы и суеверия: почему нельзя спать ногами к двери12:46
- Медики предупредили об опасности жвачки10:15
- Не уснет никто: ученые рассказали всю правду о носках10:02
- Что делать, если хочешь, чтобы желания исполнялись09:29
- Токсины у Рыб и спазмы у Стрельцов: появился гороскоп здоровья на неделю09:15
- Медики рассказали, какой вред может нанести здоровью вода 08:30
- В оккупированном Донецке начались бои и слышны взрывы: "Гремит вовсю, такого давно не было."
- Стало известно, сколько Пушилин будет доплачивать «госслужащим ДНР»
- У "ДНР" тяжелые потери на передовой: Ходаковский в ответ пугает артиллерийскими обстрелами по городам на Донбассе
- Не будем работать на оккупантов: из «ЛНР» на юг Украины вывезли современный завод
- 6 знаков Зодиака, которые никогда не постареют
- «Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города
- В Луганске предъявили требования Украине: сепаратисты выдвинули условия президенту – видео
- На Донбассе убит член НВФ «Тарас» из Донецка
- Командир ООС о деталях ликвидации бронетехники "ЛНР": "Мы попали в цель с 2 км, у боевиков была паника"
- Ситуация на КПВВ ОРДО: на Каргиле второй день почти без движения, люди в отчаянии