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Самый несчастливый день в году: приметы на 13 марта, что категорически нельзя делать
13 марта народном календаре дата получила название Василий капельник, Василий теплый, Василий каплюжник, дроворуб. Православная церковь 13 марта почитает преподобного Василия исповедника, пострадавшего при правлении иконоборца Льва Исавра (717-741), пишут Подробности.
Василий Исповедник был учеником и сподвижником Прокопия Декаполита, вместе с которым пострадал в период иконоборческого гонения при императоре Льве Исавре. Василий и Прокопий были преданы истязаниям и посажены в тюрьму, где находились до самой смерти жестокого императора. После освобождения, Василий прожил ещё около 10 лет. Умер он в 750 году.
Традиции 13 марта
- В этот день обычно бывает оттепель. Днем солнышко заметно пригревает и с крыш начинает капать.
- Придет Василий теплый и зима заплачет.
- Василий капельник зиму плакать заставляет.
Однако до настоящего тепла еще далеко. Поэтому в избах продолжали топить печь, чтобы в жилище было комфортно находиться. Огонь нашим предкам представлялся живым существом.
Плюнуть в печной огонь или залить его водой категорически нельзя. По мнению крестьян, у человека, который такое совершит, непременно начнут болеть руки, а на губах и во рту появятся незаживающие раны. Если кто-то из домочадцев после расчесывания бросит в печь снятые с гребня волосы, то у него сильно и долго будет болеть голова. Огонь в печи зажигали с молитвой. Во время этого нельзя было громко разговаривать и ссориться, чтобы не накликать беду.
Что обязательно нужно сделать 13 марта
Ранее в этот день заносили в дом веточку сосны. Считалось, что она приносит благополучие и здоровье, очищает воздух в жилище. С Василия теплого наши предки собирали сосновые почки, чтобы потом приготовить целебные отвары, которые зачастую использовали при лечении простудных заболеваний.
В народе этот день считали одним из самых несчастливых в году, поэтому надо быть особенно осторожным. Уходя из дома, следует прочитать молитву и оберег, который защитит вас от зла и неприятностей.
Приметы 13 марта
- Если дождь идет, лету быть мокрым.
- Солнце в кругах - к хорошему урожаю.
- Длинные сосульки - долгий лен. Еще длинные сосульки обещали затяжную весну.
- Весенняя капель предвещает удачную охоту на зайцев.
- Если на Василия Капельник с крыш свешивается много сосулек, то будет урожай зерновых.
- Если прилетели жаворонки и грачи, то холодов больше не будет.
- Месяц рогами вниз - к теплу.
- Грач прилетел - снег сойдет рано, а лето будет дождливым.
- Сны с 12 на 13 марта могут сбыться на девятый день. Если сновидение, увиденное днем 13 марта, было уже прежде, то ждите его исполнения.
Теги: Донбасс, религия, церковь, приметы
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