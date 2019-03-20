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Человеческие зубы – отражение кармы
Если верить восточным мистикам, зубы человека отображают его карму. Если от природы даны красивые и ровные зубы, то и карма соответствующая.
Наличие кривых или пораженных кариесом зубов говорит о том, что их обладателю придется отрабатывать сразу несколько программ.
Редко посаженные зубы встречаются у страстных натур. «Лошадиные» свидетельствуют о злобности, обладатель таковых будет грызть всех подряд.
Передние показывают, что ребенку досталось от родителей. Если эти зубы сильно отличаются от остальных, значит, мать с отцом имеют дисгармоничную карму и не смогут защитить чадо. Ему придется искать опору и защиту среди других людей. Верхние челюсти символизируют собой предков по отцу, а нижние – предков по линии матери. Зубы вблизи зубов мудрости характеризуют далеких предков.
Четыре передних нижних резца символизируют место, которое занимают родители в жизни человека, а четыре верхних резца — место, которое человек хочет занять рядом с мамой и папой.
Так как правая часть тела отражает отношения с отцом, то проблемные зубы справа указывают на конфликт с отцом. Следует выработать терпимое отношение к родному человеку. Если же болят зубы на левой стороне челюсти, то следует наладить отношения с матерью.
Состояние молочных зубов, как правило, указывают на проблемы, которые ждут ребенка во взрослой жизни. Если сначала появился резец, то это хороший знак: обладатель сможет в будущем изменить свою жизнь. Если молочные зубы долго не выпадают, то человек, повзрослев, будет инфантильным и безответственным.
Коренные зубы являются показателем фатума, это то, что мы уже не можем изменить.
Зубы мудрости вырастают у тех людей, которые приобрели житейский опыт, окрепли душой и телом. Все четыре восьмерки - только у тех, кто удостоился защиты хранителей рода. Именно поэтому в давние времена зубы мудрости вырывали с большой неохотой.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, зубы, карма
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