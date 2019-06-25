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Архив - Необъяснимые явления

Ученые раскрыли тайну жизни после смерти

25.06.2019 17:09
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Ученые раскрыли тайну жизни после смерти

Ученый Роберт Ланц, декан Университета Уэйк Форест, считает, что жизнь человека не заканчивается после биологической смерти.

Он полагает, что после окончания земного пути люди попадают в параллельный мир, где живут в другой форме, передает donpress.com.

По словам ученого, его теория является прямым доказательством существования мистических существ (снежного человека, русалки, чудовищ, которых человек может видеть).



Теги: Донбасс, жизнь, ученые, тайна, смерть, существо, мистика, теория
 
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