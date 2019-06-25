Ученые раскрыли тайну жизни после смерти

25.06.2019 17:09

Ученый Роберт Ланц, декан Университета Уэйк Форест, считает, что жизнь человека не заканчивается после биологической смерти.

Он полагает, что после окончания земного пути люди попадают в параллельный мир, где живут в другой форме, передает donpress.com.

По словам ученого, его теория является прямым доказательством существования мистических существ (снежного человека, русалки, чудовищ, которых человек может видеть).