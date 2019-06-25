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Ученые раскрыли тайну жизни после смерти
25.06.2019 17:09
Ученый Роберт Ланц, декан Университета Уэйк Форест, считает, что жизнь человека не заканчивается после биологической смерти.
Он полагает, что после окончания земного пути люди попадают в параллельный мир, где живут в другой форме, передает donpress.com.
По словам ученого, его теория является прямым доказательством существования мистических существ (снежного человека, русалки, чудовищ, которых человек может видеть).
Теги: Донбасс, жизнь, ученые, тайна, смерть, существо, мистика, теория
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