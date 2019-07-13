Жители США пожаловались на пронзительные звуки: аномалии вызывают головокружение и тошноту

13.07.2019 14:20

В северной части Бруклина местные жители посетовали на пронзительные звуки. Эксперты акцентировали внимание на том, что данные инциденты начали сопровождаться таинственными шумами, который делают из местного населения сумасбродов. Примечательным является тот факт, что от этого звука не имеется шансов укрыться, так как он отлично различим, как на улицах, так и в сооружениях .Прежде зловещая комета начала издавать звуки.

По словам некоторых местных жителей, история напоминает ту, которая случилась с американскими дипломатами на Кубе и в Китае. В вышеприведенных государствах возникновение этих шумов привело к непредвиденным последствиям. В данный момент местные блюстители пытаются установить виновников акустической атаки. К пребольшому сожалению, несмотря на многочисленные жалобы местного населения, местным властям так и не удалось разгадать исходную точку аномалий. В данный момент доподлинно неизвестно, сколько еще по времени местные жители будут терпеть высокотональные звуки. Местные эскулапы сообщили, что число обитателей здешних окрестностей, страдающих от головокружений, головных болей и тошноты, значительно выросло. Ранее разные уголки земного шара слышали звуки апокалипсиса. Напомним, что в американском городе услышали странные звуки.



Источник : https://www.dialog.ua

