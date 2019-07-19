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Свершилось пришествие Иисуса Христа: в Тирренском море увидели Всевышнего, идущего по воде
Итальянскому фотографу удалось запечатлеть воистину религиозное чудо. Вышеуказанное происшествие было засвидетельствовано в Тирренском море. По словам очевидцев инцидента, им удалось лицезреть появление образа, имеющего непосредственное сходство с Иисусом Христом. Об этом сообщает издание https://www.dialog.ua . Прежде накануне апокалипсиса появился спасительный знак с Иисусом Христом.
Кроме этого, подобие Всевышнего беспрепятственно странствовало по воде. Большинство итальянцев уверены, что стали свидетелями пришествия Иисуса Христа. Спустя некоторое время было установлено, что фотокадры были сделаны в итальянском населенном пункте Агрополи, который территориально располагается в провинции Салерно. Некоторые пользователи Интернета изначально заметили идентичные очертания аномалии со всемирно известным изваянием Христа-Искупителя, расположенного в Рио-де-Жанейро. Итальянский фотограф акцентировал внимание на то, что не осуществлял никакой обработки полученных фотоснимков. Наиболее суеверные жители полагают, что появление Спасителя является зловещим предзнаменованием перед всеобщим коллапсом. Также вполне вероятно, что в обозримом будущем может случиться громадное количество катастроф.
Теги: , Иисус, море
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