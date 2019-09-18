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Названы признаки того, что это – не первая ваша жизнь на Земле
Есть довольно много научных доказательств существования реинкарнации. Но как понять, жили вы прежде на Земле или нет? И были ли вы человеком? Интуитивно многим людям кажется, что так оно и есть.
Вот четыре признака того, что ваша человеческая душа намного старше вашего тела.
1. Вы очень хорошо “читаете” людей
С юных лет вы замечали за собой, что вам достаточно одного взгляда на человека, чтобы понять кое-что о его жизни. Стоило вам пообщаться с человеком парочку минут, как вы уже понимали, как они живут, счастливы они или нет, и какие кошмары их мучают.
Кажется, что внутри вас есть программное обеспечение, позволяющее вам быстро скачивать информацию о других душах. Это все потому, что люди на самом деле друг на друга очень похожи: достаточно знать несколько десятков архетипов личностей.
Если вашей душе тысячи лет, и вы взаимодействовали с людьми несколько столетий подряд, то наверняка уже хорошо ориентируетесь в этих архетипах. Чтобы понять, хороший человек или нет, вам не нужно проверять его на детекторе лжи. Вам не нужно долго размышлять о том, стоит ли доверять вашему новому товарищу. Такого рода информацию вы получаете мгновенно. Уж с чем с чем, а с такими вопросами ваша интуиция справляется потрясающе хорошо.
2. Вы наслаждаетесь одиночеством
Вы умеете наслаждаться одиночеством и временем, которое можно посвятить только себе. Это не потому, что вы социопат и любите находиться в одиночестве. Это потому, что вы уже почему-то лучше других знаете, что время, проведенное в наблюдении за звездами, куда интереснее времени, проведенного в ТРЦ.
Вы не отшельник. Просто вам не нужно общаться с людьми только для того, чтобы порадовать свое “Я”. Вы не нуждаетесь в одобрении сверстников или общественном признании. Поскольку вы приходите в этот мир не в первый раз, вам не нужны эксперименты для того, чтобы понимать, какой образ жизни для вас комфортен. Вам по-прежнему комфортно как в одиночестве, так и с другими людьми. И вы всегда знаете, когда интереснее будет первый вариант, а когда – второй.
3. Вам не нравится устройство этого мира
Школа, работа, семейные праздники… Вы торчите на этих мероприятиях, принимаете участие во всех делах, но понимаете, что устроено это все не самым лучшим образом. Вы очень часто задумываетесь над тем, что люди поступают не разумно.
Вам кажется, что мир устроен неправильным и неразумным образом. Иногда вам кажется, что вы – лев, вынужденный в обществе овец вести себя как овца. По жизни вам часто приходится делать вид, что вам интересно, хотя на самом деле это не так. Иногда вам кажется, что вы проживаете не свою жизнь, а просто играете чью-то роль.
Вы больше других интересуетесь такими вещами как осознанные сновидения, права животных, духовность. И вам совсем не нравится говорить о спорте, погоде и тому подобных вещах.
4. Вы оказываете необычное влияние на людей
Люди могут приходить к вам за советом, даже если вы младше их на 10-20 лет. Они знают, что вы проницательны и мудры не по годам.
Кажется, что у ваш особый философский взгляд на жизнь. Кажется, что вы чувствуете жизнь намного лучше, чем остальные. Если вы на этой планете живете уже не в первый раз, то знаете истинную ценность таких вещей как терпение, уверенность, честность и самоанализ. Те вещи, на осознание которых другие могут потратить 10 лет, вы способны понять за год.
Все потому, что ваша душа уже проходила это раньше. Вам проще, чем остальным, справляться с жизненными неурядицами.
Вас не обременяют вопросы славы, социального статуса, строительства дома. Главное для вас – расти и развиваться духовно.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Земля, душа, реинкарнация
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