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"Игра престолов» лидирует по количеству номинаций на «Эмми-2019»
17.07.2019 13:02
Сериал «Игра престолов» в этом году номинирован на премию «Эмми» сразу в 32 категориях.
Это стало абсолютным рекордом, сообщали во время трансляции премии.
Сообщается, что сериал номинирован на звание лучшего драматического сериала.
Исполнитель одной из главных ролей — Джона Сноу- Кит Харингтон был номинирован на «Лучшую мужскую роль», а Эмилия Кларк — на «Лучшую женскую роль».
Сериал «Игра престолов» обошел даже «Полицию Нью-Йорка», которую в 1994 году выдвинули на премию в 27 категориях.
Источник :https://donpress.com
Теги: Донбасс, Эмми, номинация, Игра престолов
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