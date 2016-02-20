Астрологический прогноз с 20 по 26 февраля: Рак "на коне" и Козерог на грани триумфа

20.02.2016 07:56

ОВЕН

Хорошее время для знакомства с чем-то новым и получения положительных эмоций. Самые трудные задания будут вам по плечу. В выходные уделите больше внимания супругу.



ТЕЛЕЦ

Предстоящая неделя будет посвящена дому, родным и близким. Поинтересуйтесь жизнью детей. На работе вам удастся найти общий язык с сослуживцами.



БЛИЗНЕЦЫ

Время отдать долги и избавиться от ненужной зависимости. Рационально распланируйте свой бюджет. Не пренебрегайте советами близких по поводу лечения и профилактики заболеваний.



РАК

Вы будете «на коне». Уверенность в себе и душевное спокойствие помогут вам решить возникшие вопросы. И, чтобы закрепиться на этой высоте, беспроигрышным вариантом будет поднять настроение кому-нибудь из окружающих.



ЛЕВ

Вам захочется находиться в центре событий, но не всегда это будет удаваться. Настроение улучшится, если вы займётесь любимым делом или каким-нибудь творческим процессом.



ДЕВА

Вам придётся самозабвенно отдаться работе. Быстро решайте все вопросы, не бойтесь брать на себя ответственность. Осуществляя покупки, хорошенько приценитесь.



ВЕСЫ

Ищите новые сферы применения своих способностей. Не бойтесь экспериментировать. В делах сердечных возможны существенные перемены.

СКОРПИОН

Не рассчитывайте одним махом покорить все цели. Придерживайтесь определённой последовательности во всех делах и не допускайте суеты. Возможно, вашему другу сейчас очень нужно ваше участие. Поддержите его в трудную минуту.



СТРЕЛЕЦ

Не спешите начинать новые дела. Все взвесьте и тщательно просчитайте. Постарайтесь быть обходительными с сослуживцами. Возможна неожиданная встреча с давними знакомыми.



КОЗЕРОГ

Ваша активная деятельность будет иметь успех и признание. Главное - это хорошее чувствование ситуации. У вас появится возможность принять участие в рискованном мероприятии. Есть шанс стать триумфатором.



ВОДОЛЕЙ

Займитесь распутыванием образовавшегося клубка проблем. Любая отсрочка будет делать вашу задачу всё сложнее. Вам пригодится умение убеждать и обходить острые углы.



РЫБЫ

Все ваши старания на ниве служебного поприща будут удачными. Вы даже можете услышать похвалу от коллег. Но не расслабляйтесь. Ваши успехи подвигнут сослуживцев к соперничеству. Постарайтесь убежать от стрессов и конфликтов.