- Дальнейшая военная поддержка США Украины под угрозой17:37
- Стали известны ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге17:29
- Верховная Рада отдала "крымские деньги" на зарплаты шахтерам17:18
- СБУ разоблачила предателя в ВСУ, работавшего на российскую разведку17:10
- «Точка-У» будет вскоре Украиной расконсервирована16:52
- Новинский едет в ПАСЕ спасать свою шкуру16:48
- Шелк, бархат, жемчуг и красный цвет: в чем встречать Новый Год 201716:15
- Украина отказалась бойкотировать соревнования по биатлону в России16:00
- Стала відома зарплатня міністра фінансів Данилюка15:45
- В Украину возвращается ГАИ15:40
Астрологический прогноз с 20 по 26 февраля: Рак "на коне" и Козерог на грани триумфа
ОВЕН
Хорошее время для знакомства с чем-то новым и получения положительных эмоций. Самые трудные задания будут вам по плечу. В выходные уделите больше внимания супругу.
ТЕЛЕЦ
Предстоящая неделя будет посвящена дому, родным и близким. Поинтересуйтесь жизнью детей. На работе вам удастся найти общий язык с сослуживцами.
БЛИЗНЕЦЫ
Время отдать долги и избавиться от ненужной зависимости. Рационально распланируйте свой бюджет. Не пренебрегайте советами близких по поводу лечения и профилактики заболеваний.
РАК
Вы будете «на коне». Уверенность в себе и душевное спокойствие помогут вам решить возникшие вопросы. И, чтобы закрепиться на этой высоте, беспроигрышным вариантом будет поднять настроение кому-нибудь из окружающих.
ЛЕВ
Вам захочется находиться в центре событий, но не всегда это будет удаваться. Настроение улучшится, если вы займётесь любимым делом или каким-нибудь творческим процессом.
ДЕВА
Вам придётся самозабвенно отдаться работе. Быстро решайте все вопросы, не бойтесь брать на себя ответственность. Осуществляя покупки, хорошенько приценитесь.
ВЕСЫ
Ищите новые сферы применения своих способностей. Не бойтесь экспериментировать. В делах сердечных возможны существенные перемены.
СКОРПИОН
Не рассчитывайте одним махом покорить все цели. Придерживайтесь определённой последовательности во всех делах и не допускайте суеты. Возможно, вашему другу сейчас очень нужно ваше участие. Поддержите его в трудную минуту.
СТРЕЛЕЦ
Не спешите начинать новые дела. Все взвесьте и тщательно просчитайте. Постарайтесь быть обходительными с сослуживцами. Возможна неожиданная встреча с давними знакомыми.
КОЗЕРОГ
Ваша активная деятельность будет иметь успех и признание. Главное - это хорошее чувствование ситуации. У вас появится возможность принять участие в рискованном мероприятии. Есть шанс стать триумфатором.
ВОДОЛЕЙ
Займитесь распутыванием образовавшегося клубка проблем. Любая отсрочка будет делать вашу задачу всё сложнее. Вам пригодится умение убеждать и обходить острые углы.
РЫБЫ
Все ваши старания на ниве служебного поприща будут удачными. Вы даже можете услышать похвалу от коллег. Но не расслабляйтесь. Ваши успехи подвигнут сослуживцев к соперничеству. Постарайтесь убежать от стрессов и конфликтов.
Теги: Украина, Донбасс, гороскоп, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
- Астрологический прогноз с 5 по 11 марта: Водолеям и Весам нужно быть бдительными
- Астрологический прогноз с 6 по 12 февраля: Козероги и Водолеи могут запутаться
- Астрологический прогноз с 16 по 22 января: Ракам повезет в любви, Львам захочется сбежать
- Астрологический прогноз с 9 по 15 апреля
- Астрологический прогноз с 12 по 18 ноября
- "Украину ждет военный переворот", - спикер "Правого сектора"
- Стали известны ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге17:29
- СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в "ДНР"14:40
- В Донецкой области с нового года обещают строить жилье для переселенцев из зоны АТО14:02
- Люди Бородая сорвали депортацию боевика "ЛНР" из России в Украину12:15
- Світлодарськ дуга: бойовики в паніці дезертирують12:10
- Русскоязычные боевики "ЛНР" не хотят "служить" с иностранцами-уголовниками11:35
- Станицу Луганскую продолжают "кошмарить" снайпер и гранатометчики боевиков 10:24
- Мариуполец купается с помощью стиральной машины 10:15
- Донецкой области пророчат в ближайшее время футбольный бум08:30
- У Мінську домовились про встановлення тиші на Донбасі08:10
- Дальнейшая военная поддержка США Украины под угрозой17:37
- Стали известны ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге17:29
- Верховная Рада отдала "крымские деньги" на зарплаты шахтерам17:18
- СБУ разоблачила предателя в ВСУ, работавшего на российскую разведку17:10
- Главного аудитора НАТО нашли мертвым с пулевым ранением в голову17:02
- «Точка-У» будет вскоре Украиной расконсервирована16:52
- Новинский едет в ПАСЕ спасать свою шкуру16:48
- Шелк, бархат, жемчуг и красный цвет: в чем встречать Новый Год 201716:15
- Украина отказалась бойкотировать соревнования по биатлону в России16:00
- Стала відома зарплатня міністра фінансів Данилюка15:45
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Целительный сок излечит от рака07:38
- Луганск: налог на жизнь15:47
- День святого Николая: Что нужно знать о празднике15:35
- Инсульт боится сосновых шишек13:48
- Кашель и бронхит проходят вмиг. Достаточно выпить перед сном это натуральное средство08:54
- Пока запад развивается — восток гибнет. ВИДЕО07:51
- "Захарченко в запое, Гиви исчез"
- Волонтеры со Светлодарской дуги записали жесткое видеобращение к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО
- Ольга Фреймут снялась в российском "мыле": украинскую инспекторшу намочили и раздели прямо в кадре. ВИДЕО
- "Пусть Украина горит огнем. Я себе заработаю!" - Червоненко шокировал циничным заявлением после собственной катастрофы в Одессе
- “Элита” “ДНР” экстренно выезжает из Углегорска и Дебальцево – в гостиницах Енакиево нет свободных мест
- Ультиматумы Лаврова и переговоры с террористами: какую игру затеял Кремль по Донбассу?
- В Донецке взорвался бывший сотрудник СБУ, который работал в Мариуполе
- Почему Светлодарская дуга так важна для обеих сторон конфликта
- Готовится показушная блокада Донбасса?
- В «ДНР» хотят провести «референдум о присоединении к России»