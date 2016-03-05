Астрологический прогноз с 5 по 11 марта: Водолеям и Весам нужно быть бдительными

05.03.2016 07:24

ОВЕН

Намечайте цели и начинайте действовать. Очень важно знать, чего вы хотите достичь. Необходимо составить список дел на месяц вперёд и подытожить всё важное, что было проделано ранее.

ТЕЛЕЦ

Вы захотите заполучить всё и сразу. И даже остановившись на чём-то конкретном, вам будет сложно придерживаться одного направления. Ваша профессиональная деятельность будет одобрена руководством. Но не задирайте высоко нос.

БЛИЗНЕЦЫ

Чтобы добиться своего, вам придётся чем-то пожертвовать. Подходящее время для обсуждения с родственниками волнующей вас темы.

РАК

Довольно спокойная неделя. И она способна принести вам много позитивных эмоций. Радуйтесь каждой минуте жизни и цените её. Будьте активны.

ЛЕВ

Домашние будут сетовать, что работа отнимает у вас слишком много времени. Они могут поставить вам ультиматум: либо вы с семьёй, либо, где хотите. Ищите компромиссное решение.

ДЕВА

Старайтесь своему основному занятию уделять больше внимания и времени. Иначе вскоре вам покажется, что окружающие не видят ваших достоинств, недооценивают вас.

ВЕСЫ

С наступлением весны вам захочется резких изменений. Но лучше не менять всё основательно. Будьте осторожны, работая с садово-огородным инструментом. Есть вероятность травматизма.

СКОРПИОН

В личной жизни не всё будет вам подвластно. И всё же постарайтесь сохранить хорошие отношения с близкими. С рутинных дел переключите своё внимание на какое-нибудь интересное занятие.

СТРЕЛЕЦ

Энергия и оригинальные идеи будут бить из вас ключом. Друзья и знакомые будут еле успевать за вашим темпом жизни. Но силы довольно быстро иссякнут. Так что действуйте «экономнее».

КОЗЕРОГ

Сейчас как раз подходящий момент, чтобы заняться чем-то новым. Например, почему бы вам не научиться печь торты или хотя бы печенье. И тут же зовите в гости друзей. Они помогут оценить ваши успехи. Возможны неожиданности в финансовых вопросах.

ВОДОЛЕЙ

Не позволяйте втянуть себя в интригу. Вероятно появление тайных недоброжелателей. Поэтому не стоит терять бдительность. Не берите на этой неделе деньги взаймы.

РЫБЫ

Есть шанс найти новое место работы. Необходимо пока всё обдумать, взвесить, выверить. Физическая активность в эти мартовские дни улучшит ваше эмоциональное состояние.