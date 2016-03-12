Астрологический прогноз с 12 по 18 марта: Овнов и Львов ждет что-то интересное

12.03.2016 07:42

ОВЕН

Вы будете полны энергии, новых идей. Но сосредоточьтесь на практических вопросах. Материальные проблемы будут решаться без особых трудностей. Неделя будет насыщена новыми впечатлениями и эмоциями.

ТЕЛЕЦ

Хорошее время для самоанализа, не лишним будет обратить пристальное внимание на питание. Будьте бдительны в коротких поездках, особенно, если придётся что-то покупать.

БЛИЗНЕЦЫ

Будьте готовы к переменам. Но не рассчитывайте на мгновенный успех. Нужно основательно, не спеша претворять задуманное в жизнь. Вы легко сможете договориться с кем угодно.

РАК

Наведите порядок в доме, чтобы не тратить много времени на поиски вещей - порядок позволит сэкономить время и силы. А всю энергию направьте на общение с близкими.

ЛЕВ

Неделя обещает быть богатой на интересные события. Вы это заслужили. Эти дни принесут вам много спонтанных идей, знакомств, случайных встреч.

ДЕВА

Возможны определённые трудности. Но их стоит рассматривать как возможность для самовыражения. Проявите активность, настройтесь на победу.

ВЕСЫ

Даже если неуверенность у вас имеется в малой степени, сейчас нужно от неё избавиться. Ведь она способна помешать в воплощении задуманных дел.

СКОРПИОН

Работа выйдет на первое место. Но будьте особенно внимательны к близким, воздержитесь от обидных слов в их адрес.

СТРЕЛЕЦ

Если вам будут предъявлять претензии, мягко отвечайте, что вы все эти слова уже слышали и работаете над исправлением недостатков. Держитесь подальше от сплетников.

КОЗЕРОГ

Неделя начнётся отлично: вы в хорошем расположении духа, все дела спорятся. И ничто вас не удержит от того, чтобы потратить определённую сумму на покупки. Но не пускайте на самотёк работу.

ВОДОЛЕЙ

Делитесь позитивом, тогда и вы будете в плюсе. Но у успеха есть оборотная сторона - пристальное внимание к вашей персоне. Вытащите близких на свежий воздух, это будет самое полезное и удачное времяпровождение.

РЫБЫ

Постоянные мысли о деньгах будут мешать вам расслабиться и спокойно общаться с окружающими. Посвятите эту неделю своим родственникам.