Астрологический прогноз с 19 по 25 марта:Тельца ждут сюрпризы, а Рака - выбор

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ОВЕН
Вам следует быть особенно пунктуальными. Только тогда вам удастся справиться со своими обязанностями на сто процентов. Вы сможете стать генератором интересных идей. В выходные будьте особенно внимательны к окружающим.
ТЕЛЕЦ
Судьба преподнесёт сюрпризы. Хорошее время для возобновления старых отношений. Вы будете приятно удивлены поведением любимого человека. Он будет буквально предвосхищать все ваши желания.
БЛИЗНЕЦЫ
В еде вам стоит прибегнуть к различного рода ограничениям. Это спасёт вас от многих проблем со здоровьем.
РАК
Придётся сделать нелёгкий выбор между чувствами и возможностью улучшить своё материальное положение. В общении с домашними на этой неделе нужно проявлять особую сдержанность и осмотрительность.
ЛЕВ
Вы уйдёте с головой в работу. Заодно будете мысленно подсчитывать выгоду от этого. В ожидании дополнительных денежных поступлений стоит наметить важные покупки.
ДЕВА
Эта неделя более всего подходит для романтики. Но соблюдайте во всём принцип золотой середины. Больше доверяйте своему внутреннему голосу, он вам плохого не подскажет.
ВЕСЫ
Любое ограничение свободы будет восприниматься как посягательство на права человека. Вы будете стремиться к дружбе, преисполненной любви, но не обязательств. Эмоциональный подъём благотворно скажется на работоспособности.
СКОРПИОН
Благоприятное время для творческой работы и повышения профессионализма. На этом вы сосредоточите все свои усилия.
СТРЕЛЕЦ
Избегайте острых тем и дискуссий. Твёрдость в убеждениях укрепит вашу репутацию. Для достижения поставленной цели вам придётся много и кропотливо потрудиться.
КОЗЕРОГ
Вероятна встреча с давним знакомым, с которым у вас не заладились прежде отношения. Воспользуйтесь шансом их восстановить.
ВОДОЛЕЙ
Неделя поиска компромиссов. Возможны препятствия, связанные с работой и сослуживцами. Обязательно займитесь своим здоровьем.
РЫБЫ
Родной человек поддержит добрым советом. Вы будете получать несказанное удовольствие от любой совместной деятельности. На работе будьте предельно внимательны. От вашего взора не должна ускользнуть ни одна мелочь.
Теги: Донбасс, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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