Астрологический прогноз с 9 по 15 апреля

09.04.2016 07:57

ОВЕН

Вы будете пребывать в хорошем расположении духа. Сосредоточьтесь на одной цели и не распыляйтесь по пустякам. Самое время заняться долгосрочным планированием.

ТЕЛЕЦ

Хорошее время для поездок, особенно если целью является решение профессиональных вопросов. Не разменивайтесь на мелочи, приступайте к выполнению самых сложных задач. Единомышленники помогут в разрешении запутанного вопроса.

БЛИЗНЕЦЫ

Будете очень подвижны и восприимчивы к внешним воздействиям. Главное - быстро реагировать на изменение внешней обстановки. Трудности могут вывести вас из равновесия. Не расслабляйтесь.

РАК

Искусство компромиссов позволит вам добиться расположения начальства и откроет перспективы карьерного роста. Старайтесь сглаживать по возможности острые углы, не провоцируйте выяснение отношений.

ЛЕВ

Неделя начнётся с долгожданного успеха на любовном поприще. Вдохновение поможет создать что-то значительное. Ваше трудолюбие и исполнительность будут по достоинству оценены.

ДЕВА

Домашние прислушаются к вашему мнению в решении накопившихся проблем. Постарайтесь оправдать их доверие. Сами же прислушивайтесь к советам собственной интуиции.

ВЕСЫ

Предстоит много общаться. Сосредоточьтесь на работе. Безделье противопоказано. Чтобы не ошибиться, все решения принимайте в спокойной обстановке. Не стоит выяснять отношения с родителями.

СКОРПИОН

Возможно, вы отправитесь в поездку к дальним родственникам. Но будьте корректны в общении. Любая безобидная шутка может спровоцировать неприятную ситуацию.

СТРЕЛЕЦ

Забудьте о практичности и подарите близкому человеку дорогой подарок. Тем более, что возможны премии и другие доходы от профессиональной деятельности.

КОЗЕРОГ

Доверяйте своей интуиции. С новыми силами без колебаний берите бразды правления в свои руки. Финансовые начинания ожидают хорошие перспективы.

ВОДОЛЕЙ

Вас ждут приятные перемены. Обсудите новшества с друзьями. Хорошее время для авантюрных дел. В выходные домашние хлопоты выйдут на первый план и займут все ваши мысли.

РЫБЫ

Возможно, вам пора задуматься о смене рода деятельности. Всё основательно взвесьте. При благосклонности фортуны вам удастся сделать решительный шаг. И вы не пожалеете об этом.