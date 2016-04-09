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Астрологический прогноз с 9 по 15 апреля
ОВЕН
Вы будете пребывать в хорошем расположении духа. Сосредоточьтесь на одной цели и не распыляйтесь по пустякам. Самое время заняться долгосрочным планированием.
ТЕЛЕЦ
Хорошее время для поездок, особенно если целью является решение профессиональных вопросов. Не разменивайтесь на мелочи, приступайте к выполнению самых сложных задач. Единомышленники помогут в разрешении запутанного вопроса.
БЛИЗНЕЦЫ
Будете очень подвижны и восприимчивы к внешним воздействиям. Главное - быстро реагировать на изменение внешней обстановки. Трудности могут вывести вас из равновесия. Не расслабляйтесь.
РАК
Искусство компромиссов позволит вам добиться расположения начальства и откроет перспективы карьерного роста. Старайтесь сглаживать по возможности острые углы, не провоцируйте выяснение отношений.
ЛЕВ
Неделя начнётся с долгожданного успеха на любовном поприще. Вдохновение поможет создать что-то значительное. Ваше трудолюбие и исполнительность будут по достоинству оценены.
ДЕВА
Домашние прислушаются к вашему мнению в решении накопившихся проблем. Постарайтесь оправдать их доверие. Сами же прислушивайтесь к советам собственной интуиции.
ВЕСЫ
Предстоит много общаться. Сосредоточьтесь на работе. Безделье противопоказано. Чтобы не ошибиться, все решения принимайте в спокойной обстановке. Не стоит выяснять отношения с родителями.
СКОРПИОН
Возможно, вы отправитесь в поездку к дальним родственникам. Но будьте корректны в общении. Любая безобидная шутка может спровоцировать неприятную ситуацию.
СТРЕЛЕЦ
Забудьте о практичности и подарите близкому человеку дорогой подарок. Тем более, что возможны премии и другие доходы от профессиональной деятельности.
КОЗЕРОГ
Доверяйте своей интуиции. С новыми силами без колебаний берите бразды правления в свои руки. Финансовые начинания ожидают хорошие перспективы.
ВОДОЛЕЙ
Вас ждут приятные перемены. Обсудите новшества с друзьями. Хорошее время для авантюрных дел. В выходные домашние хлопоты выйдут на первый план и займут все ваши мысли.
РЫБЫ
Возможно, вам пора задуматься о смене рода деятельности. Всё основательно взвесьте. При благосклонности фортуны вам удастся сделать решительный шаг. И вы не пожалеете об этом.
Теги: Донбасс, гороскоп, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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