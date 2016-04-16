Астрологический прогноз с 16 по 22 апреля

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ОВЕН
В начале недели опасайтесь обманов. Постарайтесь контролировать эмоции. Вам захочется изменить жизнь - дерзайте!
ТЕЛЕЦ
На этой неделе стоит сократить общение, воздержаться от бурной деятельности. Выходные обещают быть насыщеными интересными событиями.
БЛИЗНЕЦЫ
Если вы что-то задумали, то не стоит отступать и менять принятые решения. Сейчас наилучшее время для вас. Единственное, что требуется от вас, - это не сдаваться и проявлять решимость во всех начинаниях, особенно если это касается личной сферы.
РАК
Ваша доброта и открытость не будут знать границ. Но лучше быть не слишком откровенными, особенно с малознакомыми людьми.
ЛЕВ
Будьте готовы к смелым решениям, не бойтесь ничего тайного и неизвестного. Пришло время раскрыть свои способности. Поездка изменит жизнь к лучшему.
ДЕВА
Начните неделю с пересмотра отношений со спутником жизни. Больше прислушивайтесь к своему сердцу. Не бойтесь трудностей. Уверенность в себе поможет преодолеть препятствия.
ВЕСЫ
Вы станете генератором идей, причём большинство из них окажутся удачными. Общение с разными людьми, а также демонстрация им своих лучших сторон позволят вам обзавестись полезными знакомствами.
СКОРПИОН
Возможны резкие перепады настроения. Но не поддавайтесь унынию. На работе будьте ответственны и терпеливы. В выходные навалится масса неотложных дел.
СТРЕЛЕЦ
Больше внимания уделите своим близким. Постарайтесь забыть обо всех обидах и разногласиях. Уделите внимание здоровью, займитесь спортом.
КОЗЕРОГ
Не раздавайте обещания направо и налево. В семейных отношениях опасайтесь размолвок. Опирайтесь на советы и помощь родных.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе старайтесь быть менее расточительными. Не хватает положительных эмоций? Стоит внимательнее посмотреть вокруг, и вы заметите много интересного.
РЫБЫ
Прекрасное время для решительных перемен. Но старайтесь всё хорошенько обдумывать, прежде чем браться за дело. Старайтесь воздерживаться от крепких напитков и излишеств в еде.
Теги: Донбасс, гороскоп, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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