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Астрологический прогноз с 16 по 22 апреля

16.04.2016 07:26
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Астрологический прогноз с 16 по 22 апреля

ОВЕН

В начале недели опасайтесь обманов. Постарайтесь контролировать эмоции. Вам захочется изменить жизнь - дерзайте!

ТЕЛЕЦ

На этой неделе стоит сократить общение, воздержаться от бурной деятельности. Выходные обещают быть насыщеными интересными событиями.

БЛИЗНЕЦЫ

Если вы что-то задумали, то не стоит отступать и менять принятые решения. Сейчас наилучшее время для вас. Единственное, что требуется от вас, - это не сдаваться и проявлять решимость во всех начинаниях, особенно если это касается личной сферы.

РАК

Ваша доброта и открытость не будут знать границ. Но лучше быть не слишком откровенными, особенно с малознакомыми людьми.

ЛЕВ

Будьте готовы к смелым решениям, не бойтесь ничего тайного и неизвестного. Пришло время раскрыть свои способности. Поездка изменит жизнь к лучшему.

ДЕВА

Начните неделю с пересмотра отношений со спутником жизни. Больше прислушивайтесь к своему сердцу. Не бойтесь трудностей. Уверенность в себе поможет преодолеть препятствия.

ВЕСЫ

Вы станете генератором идей, причём большинство из них окажутся удачными. Общение с  разными людьми, а также демонстрация им своих лучших сторон позволят вам обзавестись полезными знакомствами. 

СКОРПИОН

Возможны резкие перепады настроения. Но не поддавайтесь унынию. На работе будьте ответственны и терпеливы. В выходные навалится масса неотложных дел.

СТРЕЛЕЦ

Больше внимания уделите своим близким. Постарайтесь забыть обо всех обидах и разногласиях. Уделите внимание здоровью, займитесь спортом.

КОЗЕРОГ

Не раздавайте обещания направо и налево. В семейных отношениях опасайтесь размолвок. Опирайтесь на советы и помощь родных.

ВОДОЛЕЙ

На этой неделе старайтесь быть менее расточительными. Не хватает положительных эмоций? Стоит внимательнее посмотреть вокруг, и вы заметите много интересного.

РЫБЫ

Прекрасное время для решительных перемен. Но старайтесь всё хорошенько обдумывать, прежде чем браться за дело. Старайтесь воздерживаться от крепких напитков и излишеств в еде.



Теги: Донбасс, гороскоп, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
 
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