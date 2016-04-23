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Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля
ОВЕН
Вам удастся легко находить общий язык с окружающими. Будьте подвижны и активны, занимайтесь неотложными домашними делами. В воскресенье - максимум внимания здоровью.
ТЕЛЕЦ
Отправляясь в поездку, берите с собой только необходимое количество денег. Иначе потратите много средств на первую попавшуюся безделушку. Ждите в гости родственников.
БЛИЗНЕЦЫ
К любому делу приступайте с уверенностью. Тогда вам удастся управлять ситуацией, и окружающие прислушаются к вам. Удачными будут поездки и любые контакты. Не откладывайте в долгий ящик решение проблем бытового плана.
РАК
Постарайтесь не спровоцировать сплетни и пересуды. Выходные - отличное время для укрепления семейных традиций и создания спокойной обстановки в доме.
ЛЕВ
Не посвящайте в свои секреты случайных людей. Иначе появятся завистники. Успех напрямую будет зависеть от вашей активности. Но не распыляйтесь. Чётко выберите направление своей деятельности.
ДЕВА
Будьте внимательнее в решении служебных вопросов. Но не делайте больших ставок. Общение с близкими людьми настроит вас на гармоничный лад и восстановит силы.
ВЕСЫ
Во всём ищите золотую середину. Привнесите что-нибудь новое в отношения с любимым человеком. Сейчас самое подходящее для этого время.
СКОРПИОН
Будьте внимательны в общении. Из-за случайно брошенного слова могут возникнуть серьёзные разногласия. Ждите вестей издалека. Удачными будут поездки.
СТРЕЛЕЦ
В общении со второй половинкой стремитесь во всех вопросах приходить к компромиссным решениям. Не спешите сразу и безоговорочно отбрасывать предложение близкого человека. Рассудительность и хладнокровие помогут справиться с трудными ситуациями.
КОЗЕРОГ
В начале недели без раскачки включайтесь в работу. Возможно, вам также придётся обратить внимание на своё самочувствие. Будьте готовы прийти на помощь родственникам и соседям.
ВОДОЛЕЙ
Начало недели принесёт приятные впечатления. В решении спорных вопросов вам удастся совместить крайности.
РЫБЫ. Отличный период для любви и творчества. Вы легко завоюете сердца, а вдохновение не оставит ни на минуту. Будьте внимательны к своему здоровью. Старайтесь гармонично совмещать отдых и работу.
Теги: Донбасс, гороскоп, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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