Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля

23.04.2016 07:20

ОВЕН

Вам удастся легко находить общий язык с окружающими. Будьте подвижны и активны, занимайтесь неотложными домашними делами. В воскресенье - максимум внимания здоровью.

ТЕЛЕЦ

Отправляясь в поездку, берите с собой только необходимое количество денег. Иначе потратите много средств на первую попавшуюся безделушку. Ждите в гости родственников.

БЛИЗНЕЦЫ

К любому делу приступайте с уверенностью. Тогда вам удастся управлять ситуацией, и окружающие прислушаются к вам. Удачными будут поездки и любые контакты. Не откладывайте в долгий ящик решение проблем бытового плана.

РАК

Постарайтесь не спровоцировать сплетни и пересуды. Выходные - отличное время для укрепления семейных традиций и создания спокойной обстановки в доме.

ЛЕВ

Не посвящайте в свои секреты случайных людей. Иначе появятся завистники. Успех напрямую будет зависеть от вашей активности. Но не распыляйтесь. Чётко выберите направление своей деятельности.

ДЕВА

Будьте внимательнее в решении служебных вопросов. Но не делайте больших ставок. Общение с близкими людьми настроит вас на гармоничный лад и восстановит силы.

ВЕСЫ

Во всём ищите золотую середину. Привнесите что-нибудь новое в отношения с любимым человеком. Сейчас самое подходящее для этого время.

СКОРПИОН

Будьте внимательны в общении. Из-за случайно брошенного слова могут возникнуть серьёзные разногласия. Ждите вестей издалека. Удачными будут поездки.

СТРЕЛЕЦ

В общении со второй половинкой стремитесь во всех вопросах приходить к компромиссным решениям. Не спешите сразу и безоговорочно отбрасывать предложение близкого человека. Рассудительность и хладнокровие помогут справиться с трудными ситуациями.

КОЗЕРОГ

В начале недели без раскачки включайтесь в работу. Возможно, вам также придётся обратить внимание на своё самочувствие. Будьте готовы прийти на помощь родственникам и соседям.

ВОДОЛЕЙ

Начало недели принесёт приятные впечатления. В решении спорных вопросов вам удастся совместить крайности.

РЫБЫ. Отличный период для любви и творчества. Вы легко завоюете сердца, а вдохновение не оставит ни на минуту. Будьте внимательны к своему здоровью. Старайтесь гармонично совмещать отдых и работу.