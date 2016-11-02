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Стало понятно, как будут выбирать украинского представителя на домашнее "Евровидение"
Результаты Национального отбора на "Евровидение 2017", которое пройдет в Украине (благодаря победе блистательной Джамалы с песней "1944"), а также имя представителя нашей страны на междунродном песенном конкурсе, станут известны в конце февраля.
Как сообщается на сайте телеканала СТБ, который совместно с "UA:Перший" проводит отбор, кастинг участников пройдет в четыре этапа.
Первый эфир Национального отбора состоится 4 февраля, второй – 11, а третий – 18. Финал же конкурса, на котором будет объявлено имя участника "Евровидения" от Украины, состоится 25 февраля.
В жюри Национального отбора вошли певица Джамала и продюсер Константин Меладзе.
9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев. На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса. Позже стало известно, что участие в "Евровидении 2017" примут 43 страны (на одну больше, чем в 2016-м).
Теги: Украина, Евровидение, музыка, культура, шоу-бизнес
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