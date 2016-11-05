Ириша Блохина о звездных родителях: "Они загнали друг друга в тупик"

05.11.2016 11:00

Знаменитые украинские спортсмены — футболист Олег Блохин и гимнастка Ирина Дерюгина - долгое время были примером крепкой семейной пары. Но карьера не оставила им шанса быть вместе. Их единственная дочь Ириша (музыкант, актриса, ведущая телевизионной передачи "Великий футбол") эксклюзивно рассказала в программе "Зірковий шлях" на канале "Україна"о том, как сложно было ей пережить развод родителей.



"Они загнали друг друга в такой тупик, что по-другому уже быть не могло. Сколько себя помню, я всегда скучала по родителям. И мама, и папа у меня одни, и я не могла злиться на них за то, что они не всегда рядом со мной, что не уделяют мне столько времени, сколько бы мне хотелось. Но их развод мне было очень сложно принять", — призналась Ириша.



По словам Ириши, ее детство прошло не совсем так, как бы ей хотелось. В то время, когда ее подруги проводили время с родителями, Ириша ждала, когда мама и папа вернуться домой с бесконечных тренировок и командировок.



"Самым лучшим подарком для меня было — провести время с родителями. Если честно, то вместе я их не помню. А когда мама говорила мне: "Ириша, поцелуй на ночь папу", то я целовала фотографию, так как папы дома практически никогда не было", — рассказала Блохина.



Дочь знаменитых спортсменов отметила, что после развода родителей, несмотря на свои внутренние переживания, она сумела понять и принять их выбор. Ведь самое главное для Ириши — видеть своих родителей счастливыми.