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Неподъемная ноша - Украина может отказаться от "Евровидения - 2017"

07.11.2016 19:02
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Неподъемная ноша - Украина может отказаться от "Евровидения - 2017"
В Украине могут отказаться от самого грандиозного песенного конкурса Европы из-за отсутствия достаточного финансирования, сообщают украинские СМИ.

По информации многих зарубежных СМИ, одно из самых ожидаемых и масштабных шоу в мире оказалось на грани срыва и полнейшего провала.

Главные руководители украинского телевещания ранее сообщали, что подготовка и проведение самого главного песенного конкурса Старого Света вызывает множество вопросов и может стать настолько "неподъемной" в цене, что Украина попросту будет вынуждена отказаться от "Евровидения - 2017".

По мнению экспертов, проблемы уже сейчас начали проявляться и недавняя отставка бывшего главы НТКУ Аласании об этом свидетельствует. Также известно, что главный вещательный союз Европы осведомлен о сложившейся ситуации и пытается "уладить" все спорные вопросы и как можно скорее помочь Украине преодолеть трудности.

Напомним,  на проведение "Евровидения - 2017" выделили огромную сумму в 30 миллионов долларов.


Фото: www.alleurovision.ru/

Теги: Украина, Донбасс, Евровидение, финансирование
 
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