Серебряные с изображениями оленя, волка и павлина - НБУ выпустил памятные монеты

09.11.2016 20:33

Национальный банк Украины 9 ноября ввел в обращение три новые памятные монеты из серебра с изображениями оленя, волка и павлина. Об этом на официальной странице в Facebook сообщает пресс-служба регулятора, передает "Страна".



