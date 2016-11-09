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Серебряные с изображениями оленя, волка и павлина - НБУ выпустил памятные монеты

09.11.2016 20:33
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Серебряные с изображениями оленя, волка и павлина - НБУ выпустил памятные монеты

Национальный банк Украины 9 ноября ввел в обращение три новые памятные монеты из серебра с изображениями оленя, волка и павлина. Об этом на официальной странице в Facebook сообщает  пресс-служба регулятора, передает "Страна".



Фото: strana.ua/

Теги: Донбасс, НБУ, серебро, монеты
 
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