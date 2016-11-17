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"Евровидение 2017" может пройти в России

17.11.2016 19:37
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"Евровидение 2017" может пройти в России

Если Рада в кратчайшие сроки не примет законопроект о закупках для "Евровидения", конкурс может пройти в РФ.

Как сообщает "Интерфакс" такое мнение высказала народный депутат Украины Виктория Сюмар.


Фото: obninskchess-ru.livejournal.com/

Теги: Донбасс, Евровидение, финансирование, Верховная Рада
 
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