Муж певицы Валерии угрожает Украине в срыве Евровидения

Российский продюсер, по совместительству - муж певицы Валерии рассказал, как можно сорвать “Евровидение” в Украине и озадачить Европейский вещательный союз.

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал информацию о созданном СБУ “черном списке” российских исполнителей, которым запретят въезд на территорию Украины на время проведения “Евровидения – 2017”, сообщает "Российский Диалог".

Пригожин убежден: если Россия начнет бойкотировать украинское “Евровидение”, то организаторы песенного конкурса лишатся аудитории в 140 миллионов человек и потеряют много денег.

“Надо создать ситуацию, при которой они за нами бегать будут”, – заявил Пригожин.

Муж Валерии также выступил за то, чтобы журналисты больше уделяли внимания не “Евровидению”, а “Новой волне”, поскольку данный конкурс “куда интереснее своего европейского аналога“.