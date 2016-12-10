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Ешьте больше щелочных продуктов, чтобы предотвратить рак, ожирение и болезни сердца
10.12.2016 22:31
Хотя мы знаем, что обработанные продукты питания это плохо, эти «деликатесы» по-прежнему остаются нашими любимыми. Обработанные продукты, фаст-фуд, ГМО продолжают вредить нашему организму. Эти продукты изменяют наш рН-уровень до ужасающей степени.
Человеческие организм должен быть щелочным, но мы идем против природы и создаем кислую среду. Кислые значения рН влияют на иммунную систему и организм становится склонен к различным заболеваниям.
Если вы заботитесь о своем здоровье, вы, вероятно, сделаете все, что в ваших силах, чтобы укрепить здоровье.
Щелочные продукты, которые помогут нам быть здоровыми:
- Авокадо полны здоровых мононенасыщенных жиров, которые укрепляют сердце
- Бананы удивительный супер фрукт
- Ягоды с высоким содержанием антиоксидантов
- Морковь содержит бета-каротин, известный своей способностью улучшать зрение
- Чеснок регулирует артериальное давление
- Брокколи снижает уровень холестерина
- Виноград содержит поливитамины и антиоксиданты, которые прекрасно подходят для пациентов с артериальной гипертензией
- Ананас подходят для здоровой потери веса
- Ростки люцерны легко усваиваются и богаты ферментами, которые обеспечивают нормальный гормональный баланс
- Лимоны являются наиболее щелочным продуктом; этот цитрус предотвращает простуду, кашель и грипп
- Брюссельская капуста полна противораковых свойств
- Квашеные и другие ферментированные продукты являются пробиотиками, которые вы должны добавить в свой рацион
- Цветная капуста является отличной заменой хлеба
- Грейпфрут с высоким содержанием витаминов А и С
- Водоросли богатый источник железа и отлично подходят для снижения кислотности
- Лебеда регулирует уровень сахара в крови
- Огурцы на 90% состоят из воды, и это придает кожи лица здоровый и молодой вид
- Петрушка способствует детоксикации кишечника
- Манго очищает толстую кишку
- Шпинат содержит тонны витаминов
- Апельсины защищают от простуды
- Папайя является естественным слабительным и вымывает токсины из толстой кишки.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, питание, оргазм, продукты, человек
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