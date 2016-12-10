Ешьте больше щелочных продуктов, чтобы предотвратить рак, ожирение и болезни сердца

10.12.2016 22:31

Хотя мы знаем, что обработанные продукты питания это плохо, эти «деликатесы» по-прежнему остаются нашими любимыми. Обработанные продукты, фаст-фуд, ГМО продолжают вредить нашему организму. Эти продукты изменяют наш рН-уровень до ужасающей степени.

Человеческие организм должен быть щелочным, но мы идем против природы и создаем кислую среду. Кислые значения рН влияют на иммунную систему и организм становится склонен к различным заболеваниям.

Если вы заботитесь о своем здоровье, вы, вероятно, сделаете все, что в ваших силах, чтобы укрепить здоровье.

Щелочные продукты, которые помогут нам быть здоровыми:

Авокадо полны здоровых мононенасыщенных жиров, которые укрепляют сердце

Бананы удивительный супер фрукт

Ягоды с высоким содержанием антиоксидантов

Морковь содержит бета-каротин, известный своей способностью улучшать зрение

Чеснок регулирует артериальное давление

Брокколи снижает уровень холестерина

Виноград содержит поливитамины и антиоксиданты, которые прекрасно подходят для пациентов с артериальной гипертензией

Ананас подходят для здоровой потери веса

Ростки люцерны легко усваиваются и богаты ферментами, которые обеспечивают нормальный гормональный баланс

Лимоны являются наиболее щелочным продуктом; этот цитрус предотвращает простуду, кашель и грипп

Брюссельская капуста полна противораковых свойств

Квашеные и другие ферментированные продукты являются пробиотиками, которые вы должны добавить в свой рацион

Цветная капуста является отличной заменой хлеба

Грейпфрут с высоким содержанием витаминов А и С

Водоросли богатый источник железа и отлично подходят для снижения кислотности

Лебеда регулирует уровень сахара в крови

Огурцы на 90% состоят из воды, и это придает кожи лица здоровый и молодой вид

Петрушка способствует детоксикации кишечника

Манго очищает толстую кишку

Шпинат содержит тонны витаминов

Апельсины защищают от простуды

Папайя является естественным слабительным и вымывает токсины из толстой кишки.











