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Ешьте больше щелочных продуктов, чтобы предотвратить рак, ожирение и болезни сердца

10.12.2016 22:31
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Ешьте больше щелочных продуктов, чтобы предотвратить рак, ожирение и болезни сердца

Хотя мы знаем, что обработанные продукты питания это плохо, эти «деликатесы» по-прежнему остаются нашими любимыми. Обработанные продукты, фаст-фуд, ГМО продолжают вредить нашему организму. Эти продукты изменяют наш рН-уровень до ужасающей степени.

Человеческие организм должен быть щелочным, но мы идем против природы и создаем кислую среду. Кислые значения рН влияют на иммунную систему и организм становится склонен к различным заболеваниям.

Если вы заботитесь о своем здоровье, вы, вероятно, сделаете все, что в ваших силах, чтобы укрепить здоровье. 

Щелочные продукты, которые помогут нам быть здоровыми:

  • Авокадо полны здоровых мононенасыщенных жиров, которые укрепляют сердце
  • Бананы удивительный супер фрукт
  • Ягоды с высоким содержанием антиоксидантов
  • Морковь содержит бета-каротин, известный своей способностью улучшать зрение
  • Чеснок регулирует артериальное давление
  • Брокколи снижает уровень холестерина
  • Виноград содержит поливитамины и антиоксиданты, которые прекрасно подходят для пациентов с артериальной гипертензией
  • Ананас подходят для здоровой потери веса
  • Ростки люцерны легко усваиваются и богаты ферментами, которые обеспечивают нормальный гормональный баланс
  • Лимоны являются наиболее щелочным продуктом; этот цитрус предотвращает простуду, кашель и грипп
  • Брюссельская капуста полна противораковых свойств
  • Квашеные и другие ферментированные продукты являются пробиотиками, которые вы должны добавить в свой рацион
  • Цветная капуста является отличной заменой хлеба
  • Грейпфрут с высоким содержанием витаминов А и С
  • Водоросли богатый источник железа и отлично подходят для снижения кислотности
  • Лебеда регулирует уровень сахара в крови
  • Огурцы на 90% состоят из воды, и это придает кожи лица здоровый и молодой вид
  • Петрушка способствует детоксикации кишечника
  • Манго очищает толстую кишку
  • Шпинат содержит тонны витаминов
  • Апельсины защищают от простуды
  • Папайя является естественным слабительным и вымывает токсины из толстой кишки.







Фото: https://www.facebook.com/

Теги: Донбасс, питание, оргазм, продукты, человек
 
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