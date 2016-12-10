Эксперт назвал ТОП-15 марок вредного для здоровья сливочного масла в Украине (СПИСОК)

10.12.2016 21:55

Из 33 проанализированных образцов сливочного масла украинского производства 15 являются фальсификатом, а в пяти из них обнаружена кишечная палочка. Об этом написал директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

“Масло по законодательству должно состоять только из молочных жиров, то есть из молока. А из чего производится украинское масло? К сожалению, самое масштабное исследование масла в 2016 году показало, что установить, что добавляют производители часто просто не возможно. А это означает, что это может быть не только относительно безопасное пальмовое масло, но даже продукты химии, то есть неорганического происхождения”, — подчеркнул он.

Дорошенко также добавил, что доля добавок в масле колеблется от 20 до 100%. Это свидетельствует о том, что в некоторых экземплярах молоко вообще отсутствует.

“Бывает и такое, что один и тот же производитель один вид продукции выпускает качественный, а другой — с нарушениями. Поэтому вывод для потребителя только один: выбирайте производителя, которому доверяете и покупайте постоянно именно его продукцию”, — посоветовал эксперт.

В список недобросовестных производителей попало масло таких торговых марок:

1. Масло сладкосливочное “Вологодське” 82,5% жира — производитель ПАО “Хмельницкая маслосырбаза”.

2. Масло сладкосливочное селянское 72,6% жира “АхМолоко” — производитель ООО ОМПК “Славия”.

3. Масло сладкосливочное “Селянське” 73% жира — производитель ООО “Богодуховский молзавод”.

4. Масло сладкосливочное селянское 73,5% жира “Альма-Віта” — производитель ЧП “Альма-Вита”.

5. Масло сладкосливочное селянское 72,6% жира “Галичина” — производитель ПАО “Галичина”.

6. Масло сладкосливочное Экстра, 80% жира ТМ “Апрель” — производитель ООО “Апрель”.

7. Масло сладкосливочное селянское 73,0% жира “Эталон” — производитель ПАО “Заричненский молокозавод”.

8. Масло сладкосливочное “Вологодське” 82,5% жира — производитель ПАО “Баштанский сырзавод”.

9. Масло сладкосливочное селянское 73,0% жира ТМ “Ферма” — производитель ООО “Тера-Фуд”.

10. Масло сладкосливочное селянское “Органічне” ТМ “ЕтноПродукт” 73,0% жира — производитель ДП “Радомилк”.

11. Масло сладкосливочное селянское 73,0% жира ТМ “Звени Гора” — производитель ПАО “Звенигородский сыродельный комбинат”.

12. Масло сладкосливочное “Золотава” 82,5% жира — производитель ПАО “Баштанский сырзавод”.

13. Масло сладкосливочное селянское 72,6% жира ТМ “Білоцерківське” — производитель ЧП “Белоцерковская агропромышленная группа”.

14. Масло сладкосливочное селянское 73,0% жира ТМ “Яготинське” — производитель ПАО “Яготинский маслозавод”.

15. Масло сладкосливочное селянское 73,0% жира ТМ “Житомирське” — производитель ПАО “Житомирский маслозавод”.