Министр инфраструктуры надеется, что IT - технологии уменьшат уровень коррупции в стране

10.12.2016 12:09

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что IT – технологии помогут избавиться от коррупции среди чиновников. Об этом он сообщил корреспонденту "112 Украина" во время официального открытия Антикоррупционного уикенда.

"Я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие будет способствовать появлению таких продуктов, IT - технологий, которые устранят чиновников от процедур. А будет просто обычный компьютерный алгоритм, который избавит нас от коррупции", - сказал он.