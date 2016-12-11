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Опасность! В продаже появились зараженные мандарины
Как сообщила Госпотребслужба, в декабре в грузах цитрусовых из Греции и Турции специалисты обнаружили средиземноморскую плодовую муху, соббщает «КП в Украине»
Специалисты сообщили, что в Одесской области при проведении фитосанитарного контроля грузов был выявлен карантинный организм – средиземноморскую плодовую муху (Ceratitis capitata Wied).
Так по данным Госпотребслужбы, вредитель был найден в Одесском морском торговом порту в грузе мандарин из Греции, весом в 19,83 тонны. Двумя днями позже – в Илличевском рыбном порту в грузе мандарин из Турции, весом в 20,9 тонн. 2 декабря в "Ильичевск" (паромный) в грузе мандарин происхождением из Турции, весом 256,025 тонн и 5 декабря в таможенном посту “Восточный терминал” Киевской области в грузе мандарин происхождением из Турции, весом 20,032 тонн. Все зараженные грузы будут возвращены.
Кроме того, зараженные цитрусовые из Греции обнаружили в СФК при МК №1 ОАО "Сильгосппостач" в грузах мандарин и апельсин, весом 8,75 тонн и 12,47 тонн соответственно. Зараженный груз задержан, к нему будут приняты соответствующие фитосанитарные меры.
“С целью недопущения подобных случаев в страны-экспортеры - Грецию и Турцию направлены нотификационные сообщение о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины”, - сказано в сообщении Госпотребслужбы.
Справка "КП"
Средиземноморская плодовая муха — двукрылое насекомое из семейства пестрокрылок. Один из опасных вредителей многих плодовых и овощных культур. Средиземноморская плодовая муха немного меньше домашней мухи. На крыльях темные прерывающиеся перевязи; голова беловато-серая, с красными глазами. Средиземноморская плодовая муха повреждает более двухсот видов растений: практически все плодовые, многие ягодные, ряд овощных.
Поврежденные плоды преждевременно опадают, мякоть их разрушается, хотя внешне они сохраняют здоровый вид. В районах акклиматизации муха может полностью уничтожить урожай плодов и овощей.
Как мы писали, на фестивале в Каменец-Подольском яичницей отравились 18 детей. Маленьких киевлян госпитализировали прямо из поезда. На перроне их уже встречала скорая, так как всем детям срочно понадобилась помощь. Всему виной было тяжелейшее отравление.
Теги: Донбасс, Греция, Турция, мандарин
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