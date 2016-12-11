От Алеппо — к Донбассу. Путин может перейти от зачистки Алеппо к новому витку войны на Донбассе

11.12.2016 09:06

Период до инаугурации Трампа открывает для Путина окно возможностей – и он может не устоять перед искушением. Многие эксперты, и я в том числе, сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США предупреждали об опасности того, что Кремль может попытаться использовать "пересменку" в американской власти. Действительно, период до инаугурации, которая должна состояться 20 января, открывает для Путина приличное по размерам окно возможностей: старая команда сдаёт свои дела, а новая не только не приступила к выполнению своих обязанностей, но еще даже не сформирована. Причем администрация нового президента станет дееспособной не в день инаугурации и даже не на следующий.

Об этом пишет Авраам Шмулевич, раввин, президент Института восточного партнерства (Иерусалим) и стратегический советник "Черкесского конгресса, в своем блоге на ТСН.

После законного вступления во владение Белым домом Трамп сначала официально назовет кандидатов на ключевые позиции в правительстве и силовых ведомствах, а потом их должен будет утвердить Конгресс. Утверждение может затянуться, если у конгрессменов окажется иное мнение насчет претендентов Трампа. И только когда все вопросы будут улажены, команда нового президента начнет работать, а сам новоиспеченный президент получит возможность принимать решения в области внешней политики – конечно, как только войдет в курс дел.

Администрация Барака Обамы на протяжении обеих его каденций и так не отличалась особой решительностью, в том числе и в отношениях с Москвой. Можно полагать, что сейчас, в процессе ухода на "пенсию", официально все еще действующий президент вообще не станет делать никаких резких шагов, оставив решение всех проблем на усмотрение своего преемника.

Использовать такое окно возможностей – совершенно в духе Путина. Ведь ему представляется отличный шанс улучшить свои позиции на мировой шахматной доске в ущерб американцам. Это как минимум. Как максимум он может решиться на какую-то авантюру, пойти ва-банк и вновь применить силу в расчете на то, что США и НАТО помедлят с вооруженным ответом, пока длится процесс замены команды Белого дома. Возможными направлениями путинского ва-банка может быть Сирия и вообще Ближний Восток и – Украина.

Прогноз, конечно, тревожный. Но на днях он начал сбываться – пока только в отношении Сирии. Еще 11 ноября к российскому контингенту присоединилась группа кораблей во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов", с которого осуществляли боевые вылеты на Сирию истребители Су-33 и МиГ-29К. После двух позорных катастроф при посадке на корабль самолёты перекинули на российскую авиабазу "Хмеймим", но группировка все равно серьёзно усилила позиции сил РФ.

И 21 ноября войска Асада при военной поддержке России начали массированное наступление на восточную часть Алеппо, нарушив стратегическое равновесие в Сирии. В Министерстве обороны РФ заявляют, что уже освобождено более 70% подконтрольных боевикам ИГИЛ районов. Хотя на самом деле наступление ведется не столько против исламистов, сколько против умеренной оппозиции, поддерживаемой Западом. И если Асад, а значит Путин, возьмет Алеппо, это серьезно поменяет расклад сил в пользу Кремля.

Причем раньше Москва все время подчёркивала, что в стране находится и будет находиться лишь незначительная группировка войск, которая не принимает и ни в коем случае не будет принимать участия в серьезных наземных операциях. При этом большую часть российских военнослужащих в Сирии составляли наёмники, действовавшие под флагами ЧВК (частных военных компаний). Официально они не имеют отношения к российским вооруженным силам и вообще к государству, поэтому их участие и потери легче скрывать.

Однако теперь неожиданно Кремль сбросил и эту маску. В Сирию совершенно открыто перебрасываются целые подразделения ВС РФ, ведется вербовка контрактников, изменено военное законодательство с тем, чтобы в Сирию можно было бы посылать и срочников. Согласно информации кремлевской газеты "Известия", два российских батальона специального назначения (БСпН) - "Восток" и "Запад", которые дислоцируются на Северном Кавказе, в полном составе отправлены в Сирию. Эти воинские части были созданы в 2003 году и комплектовались преимущественно военнослужащими чеченской национальности, за что и получили неформальное название "чеченский спецназ". Бойцы "Востока" и "Запада" участвовали в российской агрессии на Донбассе, в августе 2008 года батальоны принимали участие во вторжении в Грузию. Бойцы "чеченского спецназа" подозреваются и в убийстве лидера российской оппозиции Бориса Немцова

Последнюю неделю интернет стал пестрить фото и роликами отправки чеченских батальонов в Сирию. Прокремлевская пресса рекламирует эти кадры. Участие кадровых военнослужащих в войне на Донбассе российская пропаганда всячески скрывала. Но переброску на Ближний Восток, наоборот, подчеркивает. То есть, речь идет о демонстративной и массированной военной операции. Российские СМИ прямо пишут, что "бойцы Кадырова "зачистят" Алеппо" и что "чеченский спецназ может быть задействован для боевых операций по освобождению сирийских территорий от боевиков террористических группировок". Немного ранее появились сообщения, что идет активная запись кадровых военнослужащих для командировок в Сирию в другой национальной республике РФ – Бурятии. По информации бурятского издания "Номер один", добровольцев набирают преимущественно из танковых экипажей и зенитных подразделений. Они пройдут интенсивную подготовку, а затем вылетят на Ближний Восток.

В последние недели Госдума приняла и несколько важных законодательных инициатив для облегчения ведения войн Россией. Самое главное, она одобрила отправку срочников на войну за границей. 17 ноября российские депутаты поддержали законопроект Минобороны РФ, который позволяет солдатам срочной службы "заключить особый контракт и участвовать в боевых действиях за рубежом". Что это значит? До этого на войну за пределы России официально можно было отправлять только контрактников, что ограничивало потенциальную численность контингента. Теперь же срочник имеет право "по желанию" подписать годичный контракт – и отправиться защищать "русский мир", куда его пошлет родина. Понятно, что на практике молодые солдаты будут "на автомате" подписывать любую бумажку, что им вручат командиры.

В общем, новый закон позволяет существенно расширить запасы "пушечного мяса". “Похоже, что население готовят к уровню потерь, скрывать который будет уже невозможно.” На военные рельсы переводится система управления в РФ. Последнее движение в этом направлении – к войне начали готовить губернаторов и мэров. Правительство РФ внесло в Госдуму поправки к закону "Об обороне". Как говорится в документе, губернаторы и главы муниципалитетов несут персональную ответственность за исполнение обязанностей по территориальной обороне и руководству штабами обороны, которые будут создаваться в случае введения военного положения. Изменился и тон пропаганды. Раньше СМИ изо всех сил старались скрыть потери в Сирии. Об этом, как и об отправке войск, не говорили открыто.

Теперь официальные представители МО РФ заговорили совсем по-другому: "пролитую за Родину кровь" не скрывают, но подчеркивают. Например, о гибели 5 декабря двух медсестёр в Алеппо с надрывом и обвинениями Запада сообщил сам спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков. А в четверг, 8 декабря, с резким заявлением на эту тему выступил Путин. "Никакой оценки содеянного ни от одной крупной международной организации мы не видели. Это, к сожалению, всех нас настраивает на размышления о том, насколько объективно вообще освещаются события некоторыми нашими партнерами", - возмутился он.

Похоже, что население готовят к уровню потерь, скрывать который будет уже невозможно. При этом заранее героизируют жертвы и хотят представить эти потери как оправдание введения новых сил. Путин явно стремится использовать создавшийся вакуум власти в США в своих целях. Хватит ли у него наглости от зачистки Алеппо перейти к зачистке Донбасса, зависит от двух факторов. Во-первых, от того, какой будет реакция Запада на нарушение Москвой стратегического равновесия в Сирии. Пока никакой реакции на это нет. Второй фактор – посчитает ли Путин, что даже в условиях паралича американской администрации у Украины хватит сил и духа дать ему отпор настолько сильный, что он надолго отобьёт у строителя "русского мира" охоту к новым провокациям.